Книгу "Нязломны. Аляксей Талай" презентовали в Национальной библиотеке

25 февраля, Минск /Александра Сивакова - БЕЛТА/. Презентация книги "Нязломны. Аляксей Талай", а также встреча с участниками издательского проекта прошла сегодня в галерее "Лабиринт" Национальной библиотеки Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

В книге рассказывается о непростом жизненном пути общественного деятеля, паралимпийца-рекордсмена по плаванию Алексея Талая. В 16 лет он подорвался на мине времен Второй мировой войны, после чего лишился рук и ног. Однако это событие никак не помешало мужчине добиться высот в разных сферах и стать "большим человеком". Эта книга о борьбе за жизнь и преодолении трудностей, о пути к олимпийским высотам, тяжелом труде и победе, о родных и близких, друзьях и человеческом счастье.

"Когда среди журналистов заходит разговор об Алексее, первое, что все начинают спрашивать: "Как у него это получается?". Я решила помочь коллегам и ответить на этот вопрос, но спросить не у самого Алексея, а у тех, кто рядом с ним. У его родителей, брата, жены, врача, который спас ему жизнь. И я нашла ответ на этот вопрос - секрет именно в том, что рядом с ним находятся эти замечательные люди, которые верят в него и очень любят", - рассказала автор книги и журналист газеты "Звязда" Валерия Стецко.

Во время мероприятия приглашенные гости зачитывали свои любимые цитаты из книги. А также с творческими номерами выступили артисты белорусской эстрады, среди них - Жанет, Александра Гайдук, Тимур Пряхин и другие.

"В процессе работы над изданием мы многое поняли о себе. Вся наша семья получила ценный жизненный опыт, когда преодолевала все свалившиеся на нас трудности. Дальше было много побед и грандиозных свершений, но вспоминаются первые, самые важные шаги. Это время, когда мы устояли, не сдались, держались друг за друга. Конечно, приходили мысли, что я виноват в том, что спокойная жизнь нашей семьи нарушилась. Но я должен был не смотря ни на что, думая в первую очередь о своих близких, делать эти первые шаги в новую действительность в новом теле. И самое главное - у меня это получилось. Сегодня я рад тому, что со мной происходит", - поделился с гостями презентации герой книги Алексей Талай.

Книга была подготовлена издательским домом "Звязда" при финансовой поддержке Министерства информации. "Что касается книги, я думаю, это большое начало в белорусской литературе. На мой взгляд, еще не было такого значимого современного героя, к которому бы обращались и писатели, и издатели, и журналисты. Выбрали самый яркий, самый мощный пример гражданина Беларуси", - высказался начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Владимир Андриевич.

Алексей Талай - предприниматель, участник паралимпийской сборной по плаванию, многократный чемпион мира и Европы, общественный деятель, бизнесмен, муж и отец четверых детей, меценат, мотивационный оратор, а также член Конституционной комиссии. Его благотворительный фонд проводит сотни встреч по всей стране, а недавно Алексей Талай был удостоен премии Президента Республики Беларусь "За духовное возрождение".-0-