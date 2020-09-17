КНР приветствует участие Беларуси в Глобальной инициативе по безопасности данных - Цуй Цимин

Китай в ответ на новые проблемы и вызовы готов запустить Глобальную инициативу по безопасности данных и приветствует активное участие всех стран, включая Беларусь. Важность этого отметил корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин по итогам состоявшейся встречи с министром иностранных дел Владимиром Макеем, который поддержал китайскую инициативу, созвучную инициативе Президента Беларуси Александра Лукашенко о создании пояса цифрового добрососедства. Китайский дипломат рассказал о подробностях Глобальной инициативы.

Глава дипломатической миссии пояснил, что на международном семинаре по глобальному цифровому управлению 8 сентября в Пекине член госсовета, министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И в своем программном выступлении выдвинул Глобальную инициативу по безопасности данных.

"Хочу обратить внимание на основное содержание инициативы. Она призывает объективно и разумно относиться к безопасности данных и прилагать усилия к обеспечению открытости и стабильности глобальной цепочки поставок информационно-коммуникационных технологий, - рассказал посол. - Речь идет в том числе о противодействии той деятельности в сфере ИKT, которая наносит ущерб ключевым инфраструктурным объектам других стран или нацелена на кражу важных данных из этих государств. Предлагается принять меры по предотвращению и пресечению использования информационных технологий для посягательства на персональные данные, противодействовать массовой слежке за другими странами и незаконному сбору данных относительно персональной информации граждан других государств".

По мнению Цуй Цимина, компании должны соблюдать законы в странах, где они работают. Дипломат уверен, что самое главное - уважать суверенитет, право юрисдикции других стран. "Нельзя приобретать данные, хранящиеся в других государствах, через предприятия или индивидуальные лица при отсутствии разрешения этих стран. При этом поставщики продуктов и услуг информационных технологий не должны создавать лазейки в своих продуктах и ​​услугах для незаконного получения пользовательских данных, а IT-компании не должны использовать зависимость пользователей от своих продуктов для извлечения неправомерной выгоды", - подчеркнул Цуй Цимин.

Глава дипмиссии заявил, что сегодняшний мир переживает исторический момент, когда начинается новый виток научно-технической революции и промышленной трансформации. Общая задача, стоящая перед всеми странами, - способствовать комплексному развитию интеграции цифровой и реальной экономики, ускорять преобразование новых и старых импульсов развития, а также создавать новые отрасли и методы управления.

По его словам, охватившая весь мир пневмония, вызываемая новым типом коронавируса, является серьезным испытанием для всего мира. "Такие цифровые технологии, как искусственный интеллект, большие данные и облачное программирование, быстро развиваются в ходе борьбы с эпидемией в различных странах. Новые бизнес-форматы (дистанционная работа и облачная экономика) сыграли важную роль в поддержании нормального функционирования общества и уменьшении давления, обусловленного нисходящей тенденцией экономического роста", - продолжил дипломат.

Он привел следующие статистические данные: количество пользователей мобильного интернета в мире достигло 3,5 млрд, а масштабы цифровой экономики составляют более 15% мирового ВВП. Взрывной рост и массовое накопление глобальных данных, которые сегодня называют "новой нефтью", становятся источником силы для экономического развития и промышленных инноваций по всему миру.

Цуй Цимин заявил, что наряду с этим риски в области безопасности данных увеличиваются с каждым днем, возникают новые вызовы глобального цифрового управления, связанные с национальной безопасностью, общественными интересами и личными правами. "Большие объемы данных постоянно передаются через границы, подвергая испытанию способности правительств с точки зрения законодательства, механизмов управления. Законодательные и нормативные акты и стандарты разных стран также увеличивают затраты на соблюдение требований для глобальных компаний. Столкнувшись с глобальным дефицитом цифрового управления, странам необходимо срочно укрепить взаимодействие, установить взаимное доверие, тесную координацию для общего блага", - продолжил он.

Посол подчеркнул, что глобальные проблемы требуют глобальных решений. Несмотря на неодинаковые национальные условия, различные этапы развития интернета и разные актуальные проблемы в странах, все одинаково заинтересованы развивать цифровую экономику и решать проблемы кибербезопасности.

Дипломат считает, что для эффективного реагирования на риски и вызовы безопасности данных необходимо руководствоваться определенными принципами. "Прежде всего надо придерживаться мультилатерализма. Совместные обсуждение, строительство и использование - истинный путь решения глобального дефицита цифрового управления. Важно достичь глобальных правил, отражающих интересы большинства государств на основе всеобщего участия всех сторон, - рассказал глава дипломатической миссии. - Отдельные страны занимаются политикой унилатерализма, клевещут на других в вопросах цифровой безопасности, под предлогом безопасности ведут глобальную охоту на ведущие компании ряда стран. Это неприкрытый путь психологического террора, которому следует противостоять и от которого следует отказаться".

Он подчеркнул, что защита цифровой безопасности должна основываться на законодательстве: "Политизация этого вопроса, преднамеренное применение двойных стандартов, распространение клеветы и очернение нарушают основные нормы международных отношений, а также серьезно затрудняют глобальное цифровое сотрудничество".

При этом Цуй Цимин сказал, что в настоящее время цифровая экономика Китая переживает этап бурного развития. Количество китайских интернет-пользователей превышает 900 млн, число пользователей сети 5G стремительно растет. Китайское правительство издало четкие положения о защите законных прав и интересов граждан, организаций, включая защиту данных и личной информации. "Правительство Китая строго соблюдает соответствующие принципы защиты данных, не требует и не будет требовать от китайских компаний предоставления данных, собранных за границей, в нарушение законов других стран", - заявил посол КНР в Беларуси.

"Наша страна конструктивно участвует в дискуссиях по безопасности данных на многосторонних платформах, таких как Организация Объединенных Наций, G20, БРИКС и региональный форум АСЕАН", - подчеркнул Цуй Цимин.

Китайская сторона надеется, что Глобальная инициатива безопасности данных сможет стать прототипом формирования международных правил цифровой безопасности во всем мире, и рассчитывает на совместное участие правительств всех стран, международных организаций и всех заинтересованных, а также призывает все страны поддержать соответствующие обязательства в рамках инициативы посредством двусторонних или региональных соглашений.

Цуй Цимин подчеркнул, что Китай готов совместно продвигать глобальное цифровое управление и совместно строить цифровое сообщество единой судьбы.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-