Кочанова: белорусы поддерживают основные стратегические направления развития государства

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы поддерживают основные стратегические направления развития государства, заявила журналистам председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Сегодня спикер встречается с работниками банковской сферы, передает корреспондент БЕЛТА.

"В последние годы наши люди стали более политизированными. Они заинтересованы в том, что происходит не только внутри, но и за пределами страны, - сказала Наталья Кочанова. - И, когда мы начинали работать над проектом Конституции, я не видела такой активности граждан, как сейчас, когда уже был представлен на обсуждение обновленный проект Основного закона. Они действительно включились в его обсуждение".

Спикер подчеркнула, что белорусы поддерживают тот курс, который проводится Беларусью. "Самое главное, сколько мы работаем с людьми, ни у кого не было предложений изменить наши основные стратегические направления. То есть социальную направленность нашего государства, сильную президентскую власть. Это то, о чем говорят люди, - отметила она. - И мы благодарны за то, что сегодня все включились в процесс обсуждения проекта Конституции, потому что это будущее нашей страны, наших детей".-0-