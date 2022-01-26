Кочанова: мы должны сохранить мир, стабильность и спокойствие на своей земле

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы должны сохранить мир, стабильность и спокойствие на своей земле, заявила журналистам председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Сегодня спикер встречается с работниками банковской сферы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Конечно, мы обеспокоены той ситуацией, которая складывается на наших южных границах. Об этом говорил вчера и Президент. И это не может нас не волновать и не беспокоить. Потому что это дружественный для нас народ. С Украиной нас связывают не только тесные исторические, но и родственные связи. Но вместе с тем мы прекрасно понимаем, что должны сохранить мир, стабильность и спокойствие на своей земле. Поэтому стягивание войск, нагнетание ситуации - это, на мой взгляд, недопустимо", - сказала Наталья Кочанова.

Спикер отметила, что голос белорусских парламентариев всегда звучит на международной арене. "Мы, члены Совета Республики, парламентарии обращаемся прежде всего к своим коллегам в этих странах: давайте смотреть правде в глаза, давайте слышать друг друга. Можно ведь решать вопросы переговорами за круглым столом, не вызывая друг у друга какое-то недопонимание. И те заявления, которые делают наши коллеги в Украине, неправомерны по отношению к Беларуси. Это просто недостойно, мне кажется, звания депутата, который должен нести правду людям, - подчеркнула она. - В Украине сегодня, кстати, мало информируют население о том, что происходит в Беларуси. А ведь люди должны знать, как живут их соседи и братья. Ведь это же не за тысячи километров, а совсем рядом".

Наталья Кочанова подчеркнула, что со стороны Беларуси никогда не исходило агрессии. "Мы те люди, которые помнят свою историю, свои корни. Мы помним, что было на нашей земле, и не один раз, поэтому мы сделаем все для того, чтобы не допустить никаких военных действий. И, если задуматься, что сегодня важно для каждого человека - конечно, чтобы был мир и спокойствие, чтобы ты мог быть уверен в своем будущем", - констатировала она. -0-

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