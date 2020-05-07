Кочанова: фейки по поводу ситуации с коронавирусом в Беларуси недопустимы

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фейки, распространение ложной информации по поводу ситуации с коронавирусом в Беларуси недопустимы. Такое мнение сегодня журналистам высказала председатель Совета Республики Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Кочанова высказалась по поводу того, как освещают ситуацию с COVID-19 в Беларуси некоторые зарубежные СМИ. Фейки, ложная информация, которую дают некоторые телекомпании и каналы, - это просто недопустимо. Спикер подчеркнула, что эпидемиологическая ситуация в стране регулируемая и управляемая. Исходя из этого было решено не отказываться от проведения праздничных мероприятий к 75-летию Великой Победы. "Мы не можем предать память людей, которые погибли, отстояв свободу и независимость нашей страны, предать ветеранов, которые говорят о том, что мы должны отмечать этот праздник. Белорусы должны быть вместе для того, чтобы почтить память погибших и сказать слова благодарности, низко поклониться тем, кто отстоял свободу и независимость, восстановил страну в послевоенное время", - подчеркнула она.

Спикер приняла сегодня участие в видеоконференции, посвященной 75-летию Великой Победы. Руководители парламентов постсоветских стран обсудили ее значение для своих народов, поделились, какие праздничные мероприятия планируется провести. Наталья Кочанова рассказала, что сегодня по всей стране проходит общенациональная патриотическая акция "Беларусь помнит". С цветами к памятникам, могилам и местам массовых захоронений военнослужащих и жертв Великой Отечественной войны белорусы приходят семьями, с детьми. В Минске 9 Мая пройдет военный парад и праздничный концерт. Пользуясь случаем, Наталья Кочанова пригласила коллег на праздничные мероприятия. "В этот знаменательный для нас день мы сделаем все, чтобы праздник прошел на самом высоком уровне", - отметила руководитель верхней палаты белорусского парламента.-0-