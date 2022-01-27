Кочанова: нельзя надеяться, что кто-то построит светлое будущее для нас

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нельзя надеяться, что кто-то построит светлое будущее для нас. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на заседании седьмой внеочередной сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Глава государства ни разу ни в чем никогда не подвел ни нас с вами, ни наш народ, ни нашу страну. В свою очередь наш долг - брать пример с нашего Президента. Быть такими же преданными Беларуси, самоотверженно отстаивать ее интересы, быть принципиальными и твердыми в своей позиции, с полной отдачей знаний, навыков и духовных сил включаться в решение тех вопросов, которые волнуют наших граждан", - сказала Наталья Кочанова.

Спикер подчеркнула, сегодня ни в коем случае нельзя оставаться в стороне и надеяться, что кто-то построит светлое будущее для нас. "Каждый день, каждый час, каждый миг своей жизни мы должны задаваться вопросом: что еще я могу сделать для своей родной страны? Мы, члены Совета Республики, не имеем никакого морального права не оправдать возложенных на нас ожиданий. Безусловно, тезисы Послания станут тем ориентиром, на достижение которого Совет Республики направит все свои усилия. Для нас дело совести качественно и в полной мере воплотить в жизнь поручения главы государства", - констатировала она.-0-