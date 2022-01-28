Кочанова: нельзя оставаться равнодушными к проблемам людей

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нельзя оставаться равнодушными к проблемам людей, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на закрытии седьмой внеочередной сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Неизменным остается социально ориентированный вектор развития Беларуси. В центре нашей политики - человек с его потребностями и проблемами. Справедливость, ответственность государства, забота о людях - простые и понятные принципы этой политики, которые выкристаллизовались за годы независимости нашей страны, на которых воспитывается белорусское общество. Как реализуются принятые парламентариями законы, национальные проекты, стратегии и программы развития страны, как это все воспринимается обществом - можно узнать только из непосредственного и откровенного разговора с нашими гражданами. Именно поэтому приоритетом Совета Республики всегда является работа с населением", - сказала Наталья Кочанова.

По ее словам, как и прежде, для этого необходимо задействовать самые разные формы - личные приемы граждан, прямые телефонные линии, встречи с трудовыми коллективами, населением по месту жительства, диалоговые площадки, единые дни информирования, выступления в средствах массовой информации. "Важно быть искренне заинтересованными, не оставаться равнодушными, каждый вопрос доводить до логического завершения, действовать системно", - отметила спикер.

Отдельным направлением работы остается мониторинг цен. "Люди не должны почувствовать на себе никаких негативных последствий внешнего давления на Беларусь. Нам нужно взять за правило тот темп, формат и масштаб работы с населением, которые мы практиковали в ходе общественных обсуждений изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь. В диалог было вовлечено все общество, практически каждый гражданин - это уникальный опыт, которому, уверена, нет аналогов ни в одной стране мира", - констатировала Наталья Кочанова.-0-

Фото Оксаны Манчук