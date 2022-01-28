Кочанова: ради своей страны, защиты ее суверенитета и независимости мы готовы сделать все и идти до конца

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ради своей страны, защиты ее суверенитета и независимости мы готовы сделать все и идти до конца. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на закрытии седьмой внеочередной сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уверена - все мы находимся под впечатлением от мощного и яркого выступления Президента. В своем Послании белорусскому народу и Национальному собранию глава государства обозначил основные направления внутренней и внешней политики страны. Нынешнее Послание - особенное. И не только потому, что оно состоялось в преддверии конституционного референдума, и не потому, что в перспективе такой формат может использоваться для обращений главы государства к Всебелорусскому народному собранию. Александр Григорьевич придал этому событию новое звучание, назвав его как три вопроса белорусскому народу, - сказала Наталья Кочанова. - Вопрос первый: готовы ли мы, белорусы, платить за собственную оборону, за собственное государство? Вопрос второй: готовы ли мы, белорусы, платить за дорогую вещь, имя которой - суверенитет и независимость? И третий вопрос: готовы ли мы, белорусы, быть инициативными и работать на свою семью, на себя?".

Спикер подчеркнула, Президент призвал всех глубоко осмыслить сформулированные вопросы. "Вместе с тем, мне думается, что для настоящих патриотов Беларуси ответ на эти вопросы будет абсолютно очевиден. Ответ может быть только один - ради своей родной страны, защиты ее суверенитета и независимости, сохранения достигнутого благополучия и уверенности в завтрашнем дне мы готовы сделать все и идти до конца, - отметила она. - В завершение мероприятия глава государства озвучил еще один вопрос: если бы наш глава не был с нами в 2020 году, что стало бы со страной? Ответ на этот вопрос также очевиден - Республики Беларусь уже бы просто не было. Вы много раз слышали мое мнение об этом. Кто бы что ни говорил, я всегда понимала: в нашей стране есть человек, который всегда будет стоять за свой народ и за свою страну - наш Президент. Белорусам просто повезло, и мы должны ценить предоставленный судьбой шанс жить и работать в стране под руководством нашего Президента".

Наталья Кочанова добавила: "Обозначенные главой государства установки и задачи должны быть прямым руководством к действию для всех нас. Нам необходимо безусловно следовать им в своей профессиональной деятельности и повседневной жизни, соизмерять с ними свои инициативы и принимать решения".-0-

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Фото Оксаны Манчук