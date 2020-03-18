Кочанова: ни одно обращение граждан не должно оставаться без ответа

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В работе с обращениями граждан недопустим формализм, ни одно обращение не должно оставаться без ответа. Об этом журналистам заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, которая провела сегодня прямую телефонную линию, передает корреспондент БЕЛТА.

Некоторые из звонивших рассказали Наталье Кочановой, что уже обращались в местные органы власти со своими вопросами, но ответа не получили. "Такого быть не должно. Мы обязательно возьмем это на контроль, проверим, почему людям не ответили. Это недопустимо", - подчеркнула спикер. В Беларуси принят закон об обращениях граждан, он должен неукоснительно выполняться. "Обратная связь очень важна. Любой обратившийся должен получить ответ. Будем разбираться", - добавила она.

Такой подход должен применяться в отношении всех обращений, независимо от того, являются они обоснованными или нет. "В любом случае мы обязаны выслушать человека. Разобраться с вопросами, которые его тревожат, и если это возможно, принять меры в рамках действующего законодательства", - убеждена спикер.

За три часа Наталье Кочановой дозвонились 25 человек. Телефон в буквальном смысле не умолкал ни на минуту. Глава верхней палаты парламента пояснила, что выбрала такой формат работы, поскольку он позволяет выслушать больше людей. Вопросы были разноплановыми, касались всех сфер: земельных отношений, проведения капитального ремонта, работы ЖКХ. Отдельно Наталья Кочанова выделила звонки от жителей Лынтупов (Витебская область) и Ивья (Гродненская область). Люди поднимали тему создания рабочих мест с достойной зарплатой. "Это очень важные вопросы, которые сегодня находятся на контроле", - подчеркнула спикер.

В Беларуси 2018-2020 годы объявлены Годами малой родины. Спикер особо отметила, что ряд звонков касался благоустройства и озеленения. "Наведение порядка на земле - наша общая задача, власти и общества. Приятно, что люди это понимают и активно принимают участие", - сказала она. Председатель Совета Республики обратила также внимание, что во время телефонной линии звучали не только вопросы, но и предложения по развитию того или иного города или района.-0-