Кочанова о работе над поправками в Конституцию: разговор о будущем страны не может быть быстрым и легким

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа над поправками в Конституцию будет продолжена. Ведь по сути это дискуссия о будущем страны и поэтому она не может быть быстрой и легкой. Таким мнением поделилась с журналистами председатель Совета Республики Наталья Кочанова после расширенного заседания Конституционной комиссии с участием главы государства, передает корреспондент БЕЛТА.

Спикер верхней палаты парламента рассказала, что разговор с участием Президента был длительным и серьезным, ведь речь шла о крайне важных вещах - поправках в Основной закон. "Это - будущее нашей страны, поэтому он (разговор. - Прим. БЕЛТА) не может быть быстрым и легким. Конечно, он непростой".

По ее словам, многие члены Конституционной комиссии сегодня высказывали свою точку зрения по наиболее острым вопросам. Хотя таких вопросов осталось не так много. За время работы комиссии по большинству позиций удалось прийти к согласованному мнению. "Понимая меру своей ответственности, ты каждый раз думаешь над той или иной позицией в Конституции, насколько это будет правильно. Ведь это даже не сегодняшний день, а Основной закон будущего, по которому будет жить молодежь, которая идет за нами",- обратила внимание Наталья Кочанова.

По итогам состоявшейся дискуссии принято решение доработать проект поправок на уровне экспертов, затем вынести его на всенародное обсуждение, после чего юристы дошлифуют формулировки и текст обновленной Конституции будет еще раз рассмотрен с участием главы государства, который примет решение о его вынесении на референдум.-0-