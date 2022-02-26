Кочанова о событиях после ликвидации СССР: мы очень хотели, чтобы стабильность вернулась

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова в фильме "С чего начинается Родина" в эфире телеканала "Беларусь 1" вспомнила, какие мысли и настроения у нее были после известных событий 8 декабря 1991 года, когда в резиденции Вискули тайно Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич подписали так называемые Беловежские соглашения, сообщает БЕЛТА.

"Мы оказались на развале страны, в которой жили. Вдруг не стало ничего. Я была достаточно молодой, хотя у меня уже была семья, были дети. Мы понимали, что потеряли что-то в нашей жизни. И очень хотелось, чтобы стабильность и то, чем ты всегда гордились, возвратились", - сказала Наталья Кочанова.

Заслуженный экономист Беларуси, председатель правления Нацбанка (2011-2014 годы) Надежда Ермакова отметила, что "это был такой шок, мы не представляли, где мы будем". "В то время я уже была заместителем председателя райисполкома по вопросам экономики. Полнейшая растерянность: все развалилось, никому мы не нужны. И продукция наша не была востребована, и некуда было ее девать. Предприятия союзного значения… И просто на районном уровне какие-то решения результата не могли дать. Поэтому было очень сложно", - вспомнила она.-0-