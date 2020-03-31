Кочанова об обстановке в Витебске: ситуация абсолютно управляемая, врачи понимают, что нужно делать

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация в Витебской области абсолютно управляемая, врачи понимают, что нужно делать. Об этом заявила сегодня журналистам председатель Совета Республики Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

Спикер на днях по поручению Президента побывала в Витебской области, чтобы выяснить, какая ситуация складывается в регионе. В Витебск также выехал министр здравоохранения Владимир Караник. "Ситуация абсолютно управляемая. Врачи понимают, что нужно делать, - сказала Наталья Кочанова. - Сегодня пишут, что Витебскую область закрыли, никто не может ни въехать, ни выехать - фейковый вброс, абсолютно не соответствует действительности".

Председатель верхней палаты парламента посетила в Витебске учреждения здравоохранения, ознакомилась с работой лабораторий, где начали выпускать тесты на выявление коронавируса. "Конечно, были вопросы, которые нуждались в корректировке. Сейчас принято решение: будут открыты лаборатории во всех областных центрах для того, чтобы быстрее давалось заключение по тестам на коронавирус. Поэтому никакой чрезвычайщины, ситуация абсолютно контролируемая, управляемая", - заявила она.

Накануне в Витебске умер актер театра, у которого ранее диагностировали коронавирус, поэтому ситуация в регионе на особом контроле главы государства. "Я не говорю, что там катастрофа какая-то. Просто, Витебская область и по климату другая, и немного сместился этот пик заболеваемости. Да, были и какие-то ошибки. Хотелось бы это услышать. Сегодня там работает министр здравоохранения, я направлял его туда и специалистов, чтобы они обратили внимание, проанализировали и сделали выводы", - сказал Александр Лукашенко на встрече с Натальей Кочановой.

Президент отметил, что у пожилого мужчины были и другие сопутствующие заболевания. "Жена здорова (она же с мужем жила), дочка здорова. Потому что иммунитет сильный. А он, бедолага, не выдержал. Поступил с тяжелой пневмонией, на ИВЛ лежал, спасали его", - добавил он.

Глава государства подчеркнул, что в нынешней ситуации надо стараться беречь людей пожилого возраста: "Не потому, что они старики, а потому, что у них иммунитет ослаб. И второе - у них букет болезней".-0-