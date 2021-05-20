Кочанова: очень важно, что молодые люди заботятся о будущем Беларуси

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась сегодня со студентами Полоцкого государственного университета, передает корреспондент БЕЛТА.

Проведение встречи в Совете Республики инициировали сами студенты. Общение с Натальей Кочановой проходило в формате диалоговой площадки, где присутствовали около 40 активистов. Молодые люди задавали вопросы, связанные с дистанционным образованием и распределением, рассказывали о студенческой жизни, интересовались изменениями, которые планируются в законодательстве, высказывали свои предложения.

"У меня всегда самые лучшие впечатления после встреч с молодежью. Тем более, что сегодня приехали ребята из Новополоцка, Полоцка, которые учатся в том же университете, где когда-то училась я. Тогда это был Новополоцкий политехнический институт. Я бываю в этом университете. Правда, со студентами давно уже не встречалась, поэтому эта встреча для меня очень важна, - рассказала Наталья Кочанова. - Мне было приятно поговорить с ребятами, узнать, какие темы их волнуют, какие у них есть проблемы, чем они живут сегодня. Их вопросы касались развития образования в нашей стране, психологической помощи, разработки законопроектов, что немаловажно. Получая свою специальность, они уже живут теми предложениями, инновациями, которые нужно предусмотреть в той или иной отрасли. Это было приятно услышать".

Во время встречи председатель Совета Республики в очередной раз убедилась, что многие студенты, обучаясь в университете, уже работают. "То есть они сегодня не просто учатся и ждут, когда будут где-то трудоустроены, а они уже нашли свое место и, работая, получают образование. На мой взгляд, это очень важно, что молодые люди думают про свое будущее и заботятся о том, какой будет наша страна в перспективе", - добавила она.

Студента ПГУ Карина Хаменок поделилась с журналистами, что сегодняшняя встреча ей запомнится надолго. "Мне очень понравилась экскурсия, которую для нас провели члены Совета Республики. Было интересно посмотреть со стороны, как развивалась верхняя палата парламента, узнать об истории здания, в котором находимся. Во время встречи с Натальей Кочановой не было закрытых тем. Студенческий состав мог высказать свое мнение абсолютно по любому вопросу", - сказала она.

Студент Артем Соколов также остался под большим впечатлением от встречи со спикером. "Диалог, который состоялся между активистами и Натальей Кочановой, открыл для нас нечто новое, в том числе знания, которые мы сможем донести до наших сокурсников, молодежи. Это позволит в какой-то степени сделать работу Совета Республики открытой для всех", - отметил он.-0-

Фото Максима Гучека