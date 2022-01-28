Кочанова: передать потомкам суверенное и независимое государство - наш моральный долг

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Передать потомкам суверенное и независимое государство - наш моральный долг, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на закрытии седьмой внеочередной сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Самое важное, что глава государства обозначил в своем выступлении, - это белорусская стратегия развития. Президент подчеркнул: в условиях глобальной неопределенности белорусская стратегия развития может быть только одна - идти своим путем, думать своей головой, жить собственным умом, строить будущее на прочном фундаменте народного единства. Все государственные органы должны быть еще более целеустремленными, сплотиться в решении государственных задач. Нам нужно выстраивать такие механизмы взаимодействия, чтобы не только успевать адаптироваться к происходящим в мире изменениям, но и формировать новые точки роста, проводить востребованные и позитивные преобразования", - сказала Наталья Кочанова.

Спикер подчеркнула: "Сберечь и приумножить материальное и духовное наследие поколений, передать потомкам суверенное и независимое государство, наш общий дом, где они всегда будут чувствовать себя в безопасности и комфорте, - эти ориентиры должны стать для нас не просто профессиональной обязанностью, а моральным долгом и принципом, нашим кредо, которому мы будем свято следовать по жизни. Как сказал Президент: это и есть наш путь, и правда - а в ней сила - на нашей стороне".-0-

Фото Оксаны Манчук