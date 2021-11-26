Кочанова: площадка МПА СНГ позволяет странам высказать свое мнение и быть услышанными

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Площадка Межпарламентской ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств позволяет высказать свое мнение и быть услышанными, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова журналистам по итогам 53-го пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ), передает корреспондент БЕЛТА.

"В течение двух дней проходили мероприятия Межпарламентской ассамблеи СНГ. Работа проводилась очень напряженная, потому что прошел ряд мероприятий, на которых рассматривались актуальные и важные вопросы для каждой из стран-участниц. Прежде всего состоялось заседание совета, на котором были рассмотрены вопросы, касающиеся здравоохранения, миграции. На пленарном заседании были рассмотрены модельные законы, которые каждая из стран может использовать в разработке своего национального законодательства. Прошла международная конференция, посвященная теме оказания услуг здравоохранения в условиях пандемии, где мы смогли обменяться мнениями по этой весьма важной теме для каждой из стран", - сказала Наталья Кочанова.

По словам спикера, важно, что во время мероприятий МПА СНГ отдельное внимание было уделено вопросам миграции. "Оказание медицинской помощи и содержание мигрантов - это та тема, которая сегодня весьма актуальна для нашей страны. Когда произошла ситуация в Украине, мы приняли 160 тыс. беженцев, и никто не говорил о том, как вы там в Беларуси справляетесь с этой проблемой. Мы понимали, что людям надо помогать. А сегодня, когда речь идет о нескольких тысячах беженцев, которые оказались в силу созданных условий европейскими странами без дома, без крова, никак не может разрешиться эта ситуация", - отметила она.

Наталья Кочанова подчеркнула, белорусская делегация озвучила свою позицию по этому вопросу. "И очень рады тому, что такая площадка, как МПА СНГ, есть для того, чтобы можно высказать свое мнение и быть услышанными. Для нас работа в этих структурах очень важна. И все то, что запланировано на следующий год - а это уже юбилейный год, 30-летия создания МПА СНГ, конечно, мы поддержали. Потому что все эти мероприятия направлены на то, чтобы люди в наших странах жили лучше, чтобы мир и спокойствие было, и все это было законодательно урегулировано", - добавила она.

Спикер также высказала надежду, что следующая сессия МПА СНГ пройдет в очном режиме.-0-

Фото Павла Орловского