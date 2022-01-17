Кочанова поблагодарила БПЦ за активную работу над проектом Конституции

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская православная церковь активно включилась в работу по проекту Конституции, благодарна духовенству за это, сказала сегодня председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время диалоговой площадки по обсуждению проекта изменений и дополнений в Конституцию в Минском епархиальном управлении Белорусской православной церкви, передает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусская православная церковь вносит ценные предложения в проект Конституции. Признательна, что духовенство активно включилось в работу. Вы много работаете с людьми, ваши знания и понимание того, что происходит в обществе, ценны. В целом православную церковь хочется поблагодарить за совместную работу по решению проблем пьянства, наркомании, сквернословия. Ситуация по ним в стране не критичная, но они волнуют граждан. Нас благодарят на диалоговых площадках, прямых линиях за работу по этим направлениям", - сказала Наталья Кочанова.

По ее словам, за время работы общественной приемной Совета Республики туда поступило более 5 тыс. предложений от граждан и инициативных групп. "Учесть интересы каждого не просто, но в Конституции каждый должен найти то, что его интересует", - подчеркнула она.

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По словам священника, председателя синодального информационного отдела Белорусской православной церкви Игоря Васько, духовенство выработало около 10 предложений для закрепления их в Конституции. "Все были разработаны на основе обращений и пожеланий граждан, постарались отразить те моменты, которые их беспокоят. Защита семейных ценностей проходит красной линией, также акцент сделан на культуру и традиции народа, сформированные сотнями лет, историческую преемственность", - сказал Игорь Васько.

Духовенство также предлагает внести в будущую Конституцию статью о защите жизни человека с момента его зачатия, добавить пункт, в котором будет сказано, что белорусский народ осознает ответственность перед Богом, а также о защите от деструктивных проявлений информационных технологий. Были озвучены и иные предложения.

На встрече присутствовали представители различных епархий, синодальных отделов и комиссий Белорусской православной церкви. Наталья Кочанова подробно рассказала собравшимся о проекте изменений и дополнений в Конституцию, а также выслушала предложения представителей БПЦ и зафиксировала их для дальнейшего обсуждения в рабочей группе и с Конституционной комиссией.-0-

Фото Максима Гучека