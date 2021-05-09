Кочанова: праздник Победы - наш фундамент, основа

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздник Победы - фундамент и основа в жизни белорусского общества и государства. Об этом заявила журналистам председатель Совета Республики Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Праздник Победы - это наш фундамент, основа, что позволяет жить и гордиться теми, кто отстоял свободу и независимость нашей страны", - сказала Наталья Кочанова.

По ее словам, последний год в жизни страны был непростым. "Он определил, кто есть кто в этой жизни. Но важно, что народ выстоял несмотря ни на что. Потому что слишком много людей, которые хотят нас сегодня учить. А кто учителя?"

Наталья Кочанова напомнила, что буквально через месяц предстоит скорбная дата - 80-летие со дня начала Великой Отечественной войны. "Конечно, для нас самое важное - сохранить светлую память о Великой Победе и передать следующим поколениям", - сказала она.

"Самое важное для каждого человека - мирное небо. Страшно, когда на голову летят бомбы, когда невозможно жить. И от каждого из нас зависит, каким будет будущее нашей страны", - добавила председатель Совета Республики.-0-