Кочанова примет участие в Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге

Наталья Кочанова. Фото из архива
12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентская делегация Беларуси во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой 13-14 октября примет участие в третьем Евразийском женском форуме на тему "Женщины: глобальная миссия в новой реальности" в Санкт-Петербурге. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.
Организаторы мероприятия - Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации и Межпарламентская ассамблея государств - участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ).
Форум, который проводится с 2015 года, - статусная международная площадка для обсуждения актуальных вопросов международной повестки и роли женщин в ее реализации.-0-