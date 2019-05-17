17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова приветствует активное участие молодежи в предстоящей парламентской кампании. Об этом она заявила сегодня журналистам по итогам совещания по организации и проведению выборов в Палату представителей и Совет Республики Национального собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

"У молодежи сегодня достаточно высокая гражданская позиция. Они думают о будущем своей страны. Если молодые ребята придут и будут работать в парламенте (а это хорошая школа для становления молодого человека), это будет замечательно", - сказала Наталья Кочанова.

По ее информации, БРСМ рассматривает возможные кандидатуры и будет предлагать своих представителей на выборах в парламент.

Системная работа по подбору кадров из перспективных молодых людей ведется и в Администрации Президента. В кадровом реестре главы государства находится более 800 должностей и при назначении на эти должности рассматриваются кандидатуры из специального кадрового реестра перспективной молодежи. Некоторые молодые люди из этого резерва уже работают в государственных органах.

"Кадровая работа непростая. Она системная, ведь кадры не появляются просто так, - пояснила Наталья Кочанова. - Чтобы занимать высокую должность, человек должен пройти в своем становлении определенные ступени роста. Кадров хватает. Их надо увидеть".-0-