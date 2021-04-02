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02 апреля 2021, 15:48

Кочанова: проблемы людей должны быть постоянно в фокусе внимания сенаторов

Фото из архива
Фото из архива

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблемы людей должны быть постоянно в фокусе внимания сенаторов. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на открытии пятой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Совет Республики постоянно совершенствует формы и методы своей деятельности, апробирует новые актуальные направления. Хорошей практикой стали тематические выездные расширенные заседания Президиума Совета Республики, - рассказала Наталья Кочанова. - В Минском государственном лингвистическом университете рассмотрены вопросы патриотического воспитания студенческой молодежи в контексте вызовов современности, в администрации Московского района города Минска - результаты работы с обращениями граждан и юридических лиц в 2020 году".

Спикер отметила, что проведение мероприятий в таком формате будет продолжено. "В наших планах - обсудить развитие системы профессионально-технического образования, совершенствование подготовки призывников к службе в Вооруженных Силах, повышение эффективности использования интеллектуального потенциала в целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития. Кроме того, в нашей деятельности активно используются возможности научно-консультативного совета при Президиуме Совета Республики, - подчеркнула она. - В ноябре 2020 года обсуждены перспективы развития кластеров в Беларуси на примере нефтехимического кластера Новополоцка, выработаны рекомендации в части финансирования инновационных проектов, кадровой политики в области управления кластерами, юридического сопровождения их деятельности. На предстоящем заседании научно-консультативного совета планируется рассмотреть проблемы подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей экономики и определить пути их решения".

Как палата территориального представительства Совет Республики самое пристальное внимание уделяет вопросам развития регионов. Кроме того, в рамках выполнения поставленных главой государства задач сенаторы участвуют в мониторинге цен в торговых сетях, активно работают с населением.

"С начала года состоялось более 500 встреч с трудовыми и студенческими коллективами, населением по месту жительства. Проведено более 160 личных приемов граждан, в ходе которых принято 640 человек. Всего рассмотрено более 1600 обращений. Но главное не статистика, а конкретный результат. Помочь многим людям удалось благодаря личному участию сенаторов. Мы обязаны помнить: все, что волнует человека, - должно быть постоянно в фокусе нашего внимания. Ведь чуткое и внимательное отношение, помощь в решении казалось бы даже самых незначительных проблем влияют на отношение людей к власти и уровень доверия к ней", - заключила Наталья Кочанова.-0-

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