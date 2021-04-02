Кочанова: в Год народного единства как никогда важна активная гражданская позиция каждого из нас

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Год народного единства как никогда важна активная гражданская позиция каждого из нас. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на открытии пятой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Год народного единства как никогда важна активная гражданская позиция каждого из нас, от которой зависит будущее государства и белорусского народа", - сказала Наталья Кочанова.

Спикер подчеркнула, что в центре государственной политики нашей страны всегда был и будет человек, его права, свободы и законные интересы, а общественными ценностями всегда будут мир, стабильность, спокойствие и прогресс.

"Сегодня Беларусь вынуждена противостоять широкому спектру угроз, о которых раньше не могло быть и речи. К сожалению, в жизнь все прочнее входят понятия экономических санкций, двойных стандартов, информационной агрессии, фальсификации истории, цветных революций, гибридных войн. Поэтому как никогда актуальной является задача по консолидации общества с целью противодействия новым вызовам современности", - отметила она.

Для этого, несомненно, нужны эффективные нормативные регуляторы и современная правовая система, основанные на Конституции Беларуси. Указом Президента создана Конституционная комиссия, в состав которой вошли и члены Совета Республики.

Главой государства перед комиссией поставлена чрезвычайно ответственная задача - выработать предложения по изменению Основного закона страны с учетом мнений, поступивших в ходе проведения диалоговых площадок, работы общественных приемных, рассмотрения обращений граждан.

"Модернизация ряда конституционно-правовых норм должна способствовать обеспечению национальной безопасности и укреплению правопорядка, достижению социальной стабильности и согласия в обществе. Обновленная Конституция станет базой для политического и социально-экономического развития государства и общества на многие годы вперед, - добавила Наталья Кочанова. - Призываю всех членов Совета Республики серьезным образом включиться в данную деятельность. Ведь вы представляете целые регионы нашей страны, а значит, должны проводить широкомасштабную информационную работу по доведению до трудовых коллективов и населения решений Всебелорусского народного собрания, обсуждению конституционных инициатив и новаций".-0-

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