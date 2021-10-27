Кочанова провела прямую телефонную линию

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова провела сегодня прямую телефонную линию, передает корреспондент БЕЛТА.

Телефонная линия должна была работать с 10.00 до 13.00, но традиционно звонки поступали и после оговоренного времени.

"С какими вопросами люди обращаются? Вы знаете, много разных вопросов. Радует то, что меньше тех, которые касаются работы жилищно-коммунального хозяйства как такового. То есть это ремонт жилого фонда, благоустройство. В большей степени это имущественные вопросы, которые связаны с какими-то правами людей на собственность. Это касается и частного жилья, и тех квартирных вопросов, с которыми люди обращаются", - рассказала Наталья Кочанова.

По ее словам, среди обращений достаточно и тех, которые волнуют каждого гражданина в нашей стране. "Это мир, спокойствие, наши государственные символы. Вопросы, которые касаются образовательной системы и в большей степени - чем сегодня должны заниматься учителя. Предложения есть, чтобы священнослужители почаще бывали в школах. Вот такие вопросы звучат. И мы для себя делаем выводы каждый раз, на каких вопросах нам надо акцентировать внимание в своей работе, в работе с законопроектами. Даже те вопросы, которые сегодня поступили по системе образования. Вы знаете, что мы работаем сейчас над Кодексом об образовании. Поэтому мы еще раз посмотрим, насколько прописано в новой редакции кодекса все то, с чем обращаются к нам граждане на прямых телефонных линиях", - отметила спикер.

Наталья Кочанова подчеркнула, люди нередко обращаются с вопросами и по совершенствованию законодательства.

"И в последнее время таких обращений достаточно часто. Мы видим, что сегодня где-то еще есть узкие места. Очень много вопросов по земельным участкам. В большей степени, конечно, это касается личных вопросов каждого человека, у которого или в собственности, или в аренде есть земельный участок. Но это достаточно такие болезненные вопросы, потому что они даже связаны не столько иногда с действующим законодательством, сколько с межличностными отношениями соседей, которые проживают рядом. Но там, где это касается законодательства, поверьте, мы сегодня очень много работаем по этим вопросам. И, конечно, они найдут свое отражение в нормативно-правовых актах", - констатировала она.

Так, у минчанина Валентина Дмитриевича возникла проблема с выплатой компенсации за снос дома. У Сергея Викторовича из поселка Копище Минской области возник жилищный вопрос: он развелся с женой и в прямом смысле оказался на улице. Мужчина работает у индивидуального предпринимателя мастером по ремонту. Он рассказал, что квартиру они строили совместно с супругой. У них двое детей. Но квартира была оформлена на тестя. Вместе с тем у Сергея Викторовича есть квитанции, подтверждающие факт оплаты. Но ему везде отказывают в рассмотрении вопроса, поэтому он и обратился на прямую линию к председателю Совета Республики.

Валентина Ивановна из Орши инициировала вопрос введения дополнительных льгот для бывших военнослужащих. Ольга Зиновьевна из Минска добивается восстановления на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Сергей Георгиевич также проживает в Минске. Сейчас он пенсионер, но ранее работал в сфере образования. Мужчина поднял тему введения обязательной школьной формы и ограничения использования мобильных телефонов в школах. Пенсионер выступает за ужесточение ответственности за распространение наркотиков, а также предлагает рассмотреть более активное привлечение священнослужителей к вопросам воспитания школьников.

Наталья Кочанова считает, что прямая телефонная линия - это хорошая форма общения с людьми. Главный результат - возможность помочь человеку в решении его проблемы. И таких примеров достаточно много. Причем многие вопросы иногда решаются в течение прямой телефонной линии и личного приема.

В частности, жительница деревни Королев Стан Минского района Ирина Георгиевна рассказала, что в их регионе возникли проблемы с питьевой водой. "У нас с февраля месяца возникла проблема - нас оповестили объявлением, что в воде обнаружены нитраты и что она непригодна для использования в пищу. Мы обращались в водоканал Минского района с вопросами, нас просили потерпеть. Вначале не могли доставить систему очистки, потом реагенты. Воду нам подвозили в цистернах. Но ее часто привозили в рабочее время. В июне, когда мы узнали, что состоится встреча жителей с Натальей Кочановой, решили обратиться к ней. После обращения вопрос был решен достаточно быстро. Поэтому жители Королев Стана благодарны Наталье Ивановне за это, - подчеркнула она. - Личные обращения, конечно, работают. Но хотелось бы, чтобы и местные руководители так же оперативно реагировали на обращения граждан. Мы озвучили во время приема граждан вопрос по одной из дорог, которая пока не асфальтирована. Ответы уже пришли от ответственных организаций, что вопрос будет рассмотрен".

Илона Николаевна - многодетная мама из Минска. Их семья ожидает дня въезда в новую квартиру в Смолевичах. "Распределение жилья было для нуждающихся многодетных семей в ноябре 2020 года, а в декабре нам уже предложили строительство. Были озвучены сроки, что до конца первого квартала 2021 года должна была выйти проектная декларация и дом должен был быть сдан 1 июля. Но так как декларации не было и дом не сдавался, мы обратились к Наталье Ивановне. Она давала указания, что до 25 августа должна выйти декларация. Она вышла 24 августа. По договору с УКС должны были сдать дом в эксплуатацию 21 ноября, но уже в субботу мы получили извещение о том, что срок опять переносится. Дом должен быть сдан 31 декабря, а заселение - как будут готовы инженерные сети. У нас дом экспериментальный, он полностью завязан на электричестве и поэтому за счет этой всей нагрузки пока не могут до конца рассчитать все инженерные сети, - уточнила женщина. - Мы очень благодарны Наталье Ивановне за помощь. Если бы не она, то мы бы до сих пор ждали выхода декларации и не смогли бы заключать договоры на субсидию на семейный капитал".

И это только несколько примеров той огромной работы, которая проводится сенаторами с обращениями граждан. Наталья Кочанова напомнила, что завтра состоится совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики. С докладом на тему "О результатах работы промышленного, нефтехимического, энергетического комплексов и перспективах развития данных сегментов экономики в рамках существующих мировых тенденций" перед парламентариями выступит заместитель премьер-министра Юрий Назаров. В том числе для парламентариев это возможность обсудить те вопросы, которые сегодня волнуют людей.

"Думаю, что те вопросы, которые накопились у нас в ходе встреч с людьми, завтра будут озвучены заместителю премьер-министра для того, чтобы мы получили на них ответы. Это хорошая форма работы. В первой половине дня мы работаем совместно с Палатой представителей, а во второй половине - будем рассматривать те законопроекты, которые поступили на рассмотрение в Совет Республики", - резюмировала спикер.-0-

Фото Павла Орловского