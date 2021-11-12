Кочанова провела рабочее совещание о ремонте и реставрации Жировичского монастыря

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске прошло рабочее совещание под председательством спикера Совета Республики Натальи Кочановой по вопросам ремонтно-реставрационных работ в Свято-Успенском ставропигиальном мужском монастыре в агрогородке Жировичи, передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Кочанова напомнила: в этом году при посещении монастыря Президент поручил навести порядок на всей территории обители. Был определен срок - три года. "Жировичский монастырь должен быть жемчужиной не только для священнослужителей и православных людей, а вообще в целом для Беларуси, - сказала она.- Сегодня это Мекка, куда приезжают паломники, православные люди. Там находится уникальная Жировичская икона Божией Матери. Мы должны сделать все, чтобы выполнить поручение Президента и за такой непродолжительный срок выполнить достаточно сложные работы".

Спикер отметила: вопрос на контроле Совета Республики. "Уже разработан план мероприятий, который подписан губернатором Гродненской области для исполнения, определены источники финансирования. Возникают новые подходы и решения, и их необходимо обсудить. Сегодня мы должны расставить все точки над "i" в решении этих вопросов", - подчеркнула Наталья Кочанова.

Председатель Гродненского областного исполнительного комитета Владимир Караник добавил, что Жировичский Свято-Успенский монастырь - одна из самых почитаемых обителей в нашей стране, которая служит точкой притяжения паломников из разных стран. "Поручение дано было провести реконструкцию данной обители, чтобы привести ее в надлежащее состояние. Кроме того, и сам агрогородок Жировичи, чтобы для паломников, местных жителей были созданы все условия как для комфортного проживания, так и для комфортного посещения этого исторического объекта", - отметил он.

Губернатор пояснил: программа реконструкции рассчитана на 2022-2025 годы. "Сейчас обсуждается вопрос частичной реставрации культовых сооружений для того, чтобы мы вернули обители первозданный вид времен ее расцвета. Кроме того, это новое строительство и работа по благоустройству агрогородка Жировичи. Мы считаем, что это все послужит духовному воспитанию наших граждан, станет излюбленным местом отдыха для жителей близлежащих районов, будет способствовать развитию внутреннего туризма", - заключил он.-0-