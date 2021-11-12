Кочанова: ситуация на белорусско-польской границе находится на постоянном контроле Совета Республики

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация на белорусско-польской границе находится на постоянном контроле Совета Республики, сообщила сегодня журналистам председатель Совета Республики Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

"По поручению Президента Советом Республики вопрос оказания помощи детям, женщинам, которые сегодня находятся в таких непростых условиях на белорусско-польской границе, взят на контроль Мы определили, что там постоянно будет находиться председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович, - рассказала Наталья Кочанова. - Он будет коммуницировать с беженцами. Мы окажем женщинам и детям медицинскую и другую необходимую помощь. Возможно, просто для того, чтобы какое-то время они могли отдохнуть в нормальных человеческих условиях. Поскольку те условия, в которых сегодня они находятся, - бесчеловечные. Поэтому мы сделаем все, чтобы оказать помощь этим людям. И это будет находиться на нашем постоянном контроле до момента разрешения этой ситуации".

Спикер напомнила, что сенаторы, члены Совета Республики, представители союза женщин верхней палаты парламента посетили границу и оказали гуманитарную помощь беженцам. "Они общались с беженцами. Увидели всю ту жуткую ситуацию, в которой люди оказались. Когда они начали рассказывать нам об этом во время круглого стола в Совете Республики, их душили слезы. И нами это было воспринято как личная трагедия. Мы, белорусы, как никто знаем, что такое голод, холод. Это пережили наши старшие поколения, когда Беларусь находилась в оккупации. То, что сегодня делают польские власти по отношению к этим людям, - не просто бесчеловечно, это цинично и недопустимо. Поэтому, конечно, мы откликнулись и будем делать все возможное для того, чтобы помочь этим людям", - отметила спикер.

Наталья Кочанова добавила, что сегодня много неравнодушных белорусов сопереживают беженцам и готовы оказать им необходимую помощь, передать еду, одежду. "И мы сделали так, чтобы это было централизованно через Красный Крест", - подчеркнула председатель Совета Республики.-0-

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Фото Леонида Щеглова