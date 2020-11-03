Кочанова провела селектор по вопросам противодействия распространению COVID-19

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова провела селектор по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции, передает корреспондент БЕЛТА.

В мероприятии, которое прошло в режиме видео-конференц-связи, приняли участие представители Министерства здравоохранения, учреждений здравоохранения областей и города Минска. Состоялся обстоятельный и детальный разговор о текущей ситуации с заболеваемостью COVID-19, функционировании лечебных учреждений в период пандемии, выстраивании стратегии дальнейшей работы, в том числе с населением.

Наталья Кочанова особое внимание обратила на перепрофилирование коечного фонда и использование кислородных точек. "Я бы хотела обратить внимание на безопасное хранение и использование кислорода, соблюдение правил техники безопасности. Обязательно проверьте еще раз все. Подключите все свои службы, - отметила она. - Второй важный момент - перепрофилирование коечного фонда, если это необходимо. Еще весной мы разработали планы работы при одновременном поступлении определенного количества пациентов. Единственное, сегодня я хотела бы услышать от вас о ситуации с наличием свободных мест в учреждениях здравоохранения. Кроме того, необходимо обратить внимание на учреждения, которые занимаются долечиванием и реабилитацией пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Я бы тоже хотела это услышать от руководителей комитетов здравоохранения областей".

О текущей ситуации и готовности к работе в период второй волны COVID-19 рассказал заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк. "Первое, нами разработан четкий план перепрофилирования коечного фонда под COVID-19 в соответствии с эпидситуацией. Второе, четкий расчет сил и средств организаций здравоохранения. Обращаю особое внимание: наш "Техноцентр" уже поставил более 300 разветвителей, которые можно использовать в любом отделении, больнице, палате. Разветвители можно использовать одновременно на 4 и 6 пациентов, что позволит исключить нехватку кислородных точек", - добавил он.-0-