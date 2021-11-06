Кочанова провела селекторное совещание о противодействии распространению COVID-19

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики, уполномоченный представитель главы государства в городе Минске Наталья Кочанова сегодня провела селекторное совещание о противодействии распространению коронавирусной инфекции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Эти вопросы на личном контроле председателя Совета Республики. Такие совещания проходят еженедельно.

Спикер конструктивно и детально обсудила с представителями Министерства здравоохранения, учреждений здравоохранения Минска ситуацию с заболеваемостью COVID-19, функционирование медицинских учреждений, меры эпидемиологического реагирования и выстраивание работы, в том числе с населением, вопросы, связанные с оздоровлением людей и минимизацией последствий пандемии для белорусского общества. Речь шла и о наличии, рациональном использовании медицинского кислорода в учреждениях здравоохранения, обеспечении средствами индивидуальной защиты и других аспектах.

На сегодняшнем селекторном совещании отмечена стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Минске. Председатель Совета Республики продолжит контролировать слаженную работу всех медучреждений столицы.-0-

Фото Оксаны Манчук