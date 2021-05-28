Кочанова провела совещание с работниками Минздрава и представителями медучреждений

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под руководством председателя Совета Республики Натальи Кочановой состоялось совещание с руководством и работниками Министерства здравоохранения, представителями медицинских учреждений по вопросам противодействия коронавирусной инфекции, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил, открывая совещание, министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, Беларусь избрана в состав Исполкома Всемирной организации здравоохранения. Это значимое событие для страны. Беларусь была в Исполнительном комитете ВОЗ в 1948-1950 годах и в составе Постоянного комитета Европейского регионального комитета ВОЗ в 2013-2016 годах. "Это подтверждение того, что ВОЗ признает нашу государственную политику, которая проводится в системе здравоохранения, в том числе и в рамках эпидемиологии", - сказал министр.

"Это, конечно же, успех. Это признание работы всей нашей системы здравоохранения. Это общая заслуга всех медиков страны, поэтому удачи и успехов вам в этой работе и в дальнейшем. А мы будем подставлять плечо везде, где только сможем. Потому что здоровье наших граждан для нас самое главное", - подчеркнула Наталья Кочанова.

Рабочие совещания по вопросам противодействия коронавирусной инфекции проводятся еженедельно. Эта тема находится на личном контроле спикера верхней палаты парламента. На сегодня все службы действуют в штатном режиме. Проблемных вопросов нет. Наблюдается снижение числа госпитализаций больных COVID-19.

На особом контроле - состояние госпитализированных с кишечной инфекцией учеников минской школы №66. Как было доложено во время совещания, их состояние стабильное. У всех детей наблюдается положительная динамика. Они получают необходимую терапию.-0-

Фото Максима Гучека