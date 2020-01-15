Кочанова: сенаторы должны оперативно реагировать на проблемы людей

15 января /Корр. БЕЛТА/. Сенаторам необходимо оперативно реагировать на проблемные вопросы, c которыми обращаются люди. Такую задачу поставила сегодня председатель Совета Республики Наталья Кочанова на встрече с членами Совета Республики от Минской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

"Вы должны на местах видеть, что волнует наших граждан: возможно, люди где-то не очень довольны тем, как решаются те или иные вопросы. Особенно это касается заработной платы, ее несвоевременной выплаты", - отметила Наталья Кочанова. Если человек обратился, видит несправедливость в каком-то вопросе, не важно, это система здравоохранения, образования, культуры или конкретное предприятие, - необходимо откликнуться, подчеркнула она.

В работе с обращениями граждан главное - справедливое отношение к людям. На это акцентирует внимание глава государства, напомнила Наталья Кочанова. "Сенаторы - это высокая должность, это ежедневный труд. И к работе с людьми надо всегда подходить ответственно: сказал - сделал, не можешь - говори об этом прямо. Если что-то не получилось сделать на своем уровне, проинформируйте, мы поможем решить вопрос, если он актуален и заслуживает внимания", - сказала спикер.

Все предложения, которые поступают от граждан во время личных приемов, встреч в трудовых коллективах, должны учитываться при подготовке законопроектов. "Если какие-то нормы законов мешают решать вопросы, которые возникают у людей, значит, надо их корректировать", - уверена председатель Совета Республики. В качестве примера она привела обращение, с которым недавно пришел к ней на прием житель Минска. Мужчина развелся с женой, остался с двумя несовершеннолетними детьми и не может разделить с ней квартиру. Женщина лишена родительских прав, употребляет алкоголь, и все это на глазах у детей. Такого быть не должно, подчеркнула Наталья Кочанова. "Мы видим, что пришло время вносить коррективы в Декрет №18, будем над этим работать", - добавила она.

Наталья Кочанова попросила сенаторов активно сотрудничать со СМИ, информировать не только о своей деятельности, но и об основных вопросах социально-экономического развития государства. "В нашей стране сделано многое, этим можно гордиться, это нужно ценить. Лично я всегда говорила: моя мечта - чтобы мои дети и внуки жили в стране, в которой я сейчас живу", - поделилась она.

Предстоящий год для Беларуси особый: последний год пятилетки, который формирует задел на следующие пять лет. Это год электоральный. "Мы должны ответственно работать по всем перечисленным направлениям, проявлять свою активную гражданскую позицию", - подытожила председатель Совета Республики.

В ближайшее время встречи Натальи Кочановой с сенаторами от конкретных регионов будут продолжены. Такие встречи уже состоялись с членами Совета Республики от Витебской и Гомельской областей, Минска. 16 января в Полоцке Наталья Кочанова встретится с председателями районных и городских Советов депутатов Витебской области.-0-

Фото Андрея Покумейко