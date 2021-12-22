Кочанова: Совет Республики должен стать одним из ключевых центров притяжения инициатив и проектов

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Республики должен стать одним из ключевых центров притяжения общественно полезных инициатив и проектов, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на закрытии шестой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не менее важным направлением в нашей работе является общественная деятельность. Своим примером мы должны показывать людям конструктивную гражданскую позицию, учить их выстраивать нормальные человеческие отношения и вести культурный диалог. В Совете Республики созданы первичные ячейки Белорусского союза женщин и профсоюзной организации, которые активно участвуют в жизни страны. В первые дни возникновения миграционной ситуации наши женщины инициировали проведение круглого стола с участием представительниц организации со всей республики. Было принято обращение к мировому сообществу с призывом прекратить неправомерное использование беженцев в политических целях и урегулировать проблему в конструктивном русле. На протяжении всего времени наши первички участвуют в оказании гуманитарной помощи беженцам", - сказала Наталья Кочанова.

Спикер напомнила, что в преддверии новогодних праздников по всей стране стартовала благотворительная акция "Наши дети". "Благодарю членов Совета Республики за неравнодушие и активное участие в данных мероприятиях. Это важно не только для детей - это важно и для нас. Призываю вас продолжить участие в акции - посещайте детские дома, приюты, больницы, приемные и многодетные семьи. Мы поздравим маленьких пациентов Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии, с которым у нас сложились добрые отношения сотрудничества, - отметила она. - Совет Республики ведет культурно-просветительскую деятельность. Второй год функционирует музейная экспозиция, которая пользуется популярностью у гостей из зарубежья и нашей республики. Совет Республики стал площадкой, которая интересна молодежи со всех регионов - ведь это позволяет лучше узнать о деятельности верхней палаты белорусского парламента. Мы должны стремиться к тому, чтобы Совет Республики стал одним из ключевых центров притяжения общественно полезных инициатив и проектов. Это и противодействие распространению ковид-инфекции, и оздоровление детей, и оказание помощи пострадавшим от аварии на Чернобыльской станции, людям с инвалидностью - одним словом, любые конкретные дела во благо нашей Родины".

Наталья Кочанова добавила: "Важно, чтобы общественная деятельность шла от души, чтобы все мы были реально в ней заинтересованы, не жалели своего времени и сил. И это надо делать - жизнь показывает, что в по-настоящему трудной ситуации можно рассчитывать на доброе отношение и помощь именно тех, кто нас окружает".-0-