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22 декабря 2021, 16:44

Кочанова: белорусский опыт реагирования на миграционный вызов может использоваться мировым сообществом

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22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский опыт реагирования на миграционный вызов может использоваться мировым сообществом, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на закрытии шестой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам спикера, очередным вызовом для Беларуси стала миграционная ситуация на белорусско-польской границе. "По поручению главы государства на Совет Республики возложено общее координирование гуманитарной миссии. Особое внимание - детям и беременным женщинам. Мы подключились к этому вопросу с самых первых дней образования стихийного лагеря беженцев. Сразу же члены Президиума обратились к международному сообществу с призывом к соблюдению принципов международного права, соглашений о правах беженцев и неравнодушному отношению к их судьбам, - сказала Наталья Кочанова. - Для организации оказания помощи беженцам - от сбора и распределения гуманитарных грузов, питания и обогрева до необходимого медицинского обслуживания, вакцинирования, обеспечения безопасности людей - на границе находился председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович. Сейчас эту работу продолжает член этой комиссии Игорь Гедич".

Для выполнения поручения главы государства 9 декабря члены Президиума Совета Республики посетили логистический центр, где размещаются беженцы, и Гродненскую пограничную заставу. "Благодарю каждого из вас за вклад в разрешение этой проблемы. Наша страна делает все возможное для создания беженцам максимально приемлемых и безопасных условий пребывания. Белорусский опыт реагирования на этот вызов - оперативно, слаженно, системно и по-доброму к людям - может использоваться мировым сообществом, - отметила председатель Совета Республики. - Прикрываясь якобы демократическими ценностями, западные политики откровенно и нагло бесчинствуют, попирая элементарные права и свободы. Человеческая жизнь для них ничего не стоит. Ради политических дивидендов и личной наживы они готовы на любые преступления. Свидетельством тому являются и показания попросившего политического убежища в Беларуси польского солдата о совершаемых властями его страны издевательствах и убийствах ни в чем не повинных людей".

При этом в адрес Беларуси продолжается поток ложных обвинений, абсурдных и скандальных сравнений. "Это недальновидная попытка псевдодемократов оправдаться за счет очернения других. Искренне жаль народы, которые обречены идти за такими политиками. Сегодня мы, члены Совета Республики, приняли еще одно обращение к парламентариям европейских государств с призывом посмотреть правде в глаза. Миграционная ситуация в очередной раз показала, насколько важны нормальные отношения с соседями, цивилизованное взаимодействие между странами и народами, доступность международных площадок для доведения позиции любого государства и готовность услышать правду, даже если она не вписывается в чью-то геополитическую стратегию", - констатировала Наталья Кочанова.-0-

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