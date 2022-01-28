Послание Президента Беларуси народу и парламенту
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Общество
28 января 2022, 19:31

Кочанова: в этот ответственный период мы должны особенно активно поддерживать политический курс государства

Во время заседания
Во время заседания

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этот ответственный период мы должны особенно активно поддерживать политический курс государства, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на закрытии седьмой внеочередной сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этот ответственный период мы все должны особенно активно поддерживать политический курс государства. Это касается не только голосования на референдуме, но и тех динамичных обновлений белорусской общественно-политической системы, которые нам вместе предстоит пройти. Президент призвал всех нас к напряженной работе, которая позволит не только сохранить страну в "жерновах нового передела мира", но и уверенно строить наше будущее. Для Совета Республики дело чести - непосредственно внести весомый вклад в практическую реализацию положений Послания Президента", - сказала Наталья Кочанова.

По ее словам, в зоне внимания и ответственности сенаторов - своевременная актуализация действующего законодательства. "Приоритетным направлением законотворческой деятельности остается принятие нормативных правовых актов, направленных на обеспечение национальной безопасности Республики Беларусь. Мы и в дальнейшем будем противостоять любым попыткам подрыва политической и социально-экономической стабильности в нашей стране. Все обязаны уважать закон. Параллельно необходимо разрабатывать правовые механизмы, обеспечивающие дальнейшую реализацию Программы социально-экономического развития на 2021 - 2025 годы, - отметила спикер. - Начатая работа над значимыми для общества законопроектами, нацеленными на развитие культуры, спорта, обеспечение социальной интеграции людей с инвалидностью, оказание психологической помощи, должна быть завершена в оптимальные сроки. И наконец, нам раз и навсегда надо развенчать сложившийся стереотип, что принятие законов - это долго. Если возникает вопрос, требующий законодательного урегулирования, нужно оперативно принимать решения. Как показывает практика, согласования и экспертизы законопроекта, его рассмотрение парламентариями и внесение на подпись главе государства могут быть осуществлены всего за несколько недель".

Наталья Кочанова подчеркнула, волокита в принятии законов просто недопустима.

"Одним из первых законопроектов, который предстоит разработать при принятии изменений и дополнений Конституции, будет посвящен гражданскому обществу. В этом документе предстоит определить, что такое гражданское общество, какова его суть и структура, и урегулировать другие вопросы. Это создаст правовую основу для развития конструктивных общественных структур и инициатив", - добавила спикер.-0-

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