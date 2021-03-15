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15 марта 2021, 19:09

Кочанова вручила в Совете Республики паспорта 14-летним ребятам

Наталья Кочанова
Наталья Кочанова

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова вручила сегодня паспорта 14-летним ребятам. Торжественная церемония прошла в Совете Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие объединило 20 молодых людей со всей Беларуси. Это отличники учебы, участники научно-практических конференций, победители и призеры предметных олимпиад, республиканских соревнований, фестивалей, конкурсов, активисты БРПО и БРСМ.

"Я искренне рада приветствовать вас в Совете Республики и с гордостью хочу сегодня вручить вам паспорта гражданина Республики Беларусь. Стало хорошей традицией в День Конституции вручать паспорта лучшим представителям молодежи. Надеюсь, что это событие останется ярким впечатлением в вашей жизни", - сказала Наталья Кочанова.

Наталья Кочанова и Дмитрий Воронюк вручили паспорт учащемуся средней школы № 7 города Сморгони Гродненской области Арсению Щедрину
Наталья Кочанова и Дмитрий Воронюк вручили паспорт учащемуся средней школы № 7 города Сморгони Гродненской области Арсению Щедрину

Спикер отметила, что за годы независимости Беларусью пройден большой путь и многого удалось достичь. Но именно от молодежи зависит, как будет страна развиваться в дальнейшем. "Для нас важно сохранить суверенную и независимую страну. И вы - будущее нашей страны - должны это осознавать. Вы нужны своей стране - там, где вы родились и выросли. И государство сегодня делает все, чтобы вы могли развиваться, точно так же, как ваши родители заботятся о вашем благополучии, - подчеркнула она. - Пусть реализуются и сбудутся ваши мечты. Потому что я уверена, что вы люди целеустремленные. Человек должен любить свою страну, то дело, которым он занимается. Иначе ничего не будет".

Ученица средней школы №11 Жлобина Анастасия Жданкина уверена, это особенный день в ее жизни. "Это очень торжественно, волнительно и почетно. Я очень рада, что мне представилась такая возможность посетить Совет Республики и получить здесь паспорт. Это большая честь для меня. Теперь я гражданин Беларуси. Теперь я ответственна за свои поступки и должна думать о будущем своей страны, о ее процветании", - рассказала она.

Анастасия - активистка. "Я стараюсь участвовать в школьных мероприятиях. Я езжу на спортивные конкурсы, хожу на танцы, участвую в олимпиадах. Занимаю призовые места. Когда вернусь домой, расскажу обо всем родителям, одноклассникам. Думаю, что мой классный руководитель тоже будет мною гордиться", - отметила учащаяся.

Наталья Кочанова и Дмитрий Воронюк вручили паспорт учащейся Квасовской средней школы Гродненской области Марте Стецкевич
Наталья Кочанова и Дмитрий Воронюк вручили паспорт учащейся Квасовской средней школы Гродненской области Марте Стецкевич

Переполняют эмоции сегодня и ученика Опольской средней школы Сергея Горошко. "Это очень значимо для меня. В Совет Республики не каждый может попасть. Это большая честь, что меня выбрали. Поскольку из области только трое ребят попало сюда", - отметил с гордостью молодой человек.

Елена Кухаренко учится в средней школе №2 Славгорода. Она отличница. "Сегодня я получила паспорт и стала полноценным гражданином Республики Беларусь. Для меня это очень почетно. Думаю, что этот день запомнится мне. Обязательно всем буду рассказывать, как тут все проходило", - добавила она.

После торжественной церемонии у ребят была возможность пообщаться с Натальей Кочановой. Как и всегда, диалог получился открытым и непринужденным. "Сегодня очень интересные и взрослые вопросы были у 14-летних ребят: политика, дальнейшее развитие нашей страны. И я в очередной раз поняла, что чем больше таких встреч будет у нас с молодежью, тем более эффективной будет и наша работа в том числе, - подчеркнула спикер. - Конечно, я вспоминала себя. Сейчас ребят волнуют несколько другие вопросы. Например, информационные технологии. Но вместе с тем я увидела, что это такие же ребята, какими когда-то были и мы. Они учатся, занимаются спортом, танцами, пением. Я искренне порадовалась за них. В свои 14 лет это уже сформировавшиеся личности, которые думают о будущем своей страны".

Традиционно встреча завершилась совместным фотографированием. Кроме того, для ребят была подготовлена экскурсия.

Наталья Кочанова и Дмитрий Воронюк вручили паспорт учащемуся средней школы №2 поселка Кореличи Гродненской области Александру Шабану
Наталья Кочанова и Дмитрий Воронюк вручили паспорт учащемуся средней школы №2 поселка Кореличи Гродненской области Александру Шабану

С 12 по 15 марта во всех регионах страны проходили мероприятия Всебелорусской акции "Мы - граждане Беларуси!", посвященной Дню Конституции, во время которой в торжественной обстановке представители законодательной и исполнительной власти, почетные люди Беларуси вручали 14-летним юношам и девушкам важный документ в жизни каждого белоруса - паспорт гражданина Республики Беларусь.

Сегодня, в День Конституции, в областях и Минске прошли торжественные церемонии вручения паспортов с участием губернаторов областей и мэра Минска. Центральные мероприятия традиционно прошли в Совете Республики, Конституционном суде, филиале Национального исторического музея Беларуси - Музее современной белорусской государственности с участием высших должностных лиц. Во время торжественных церемоний звучал гимн Беларуси, а каждому юному участнику вручен Государственный флаг Беларуси. Ребята побывали также в Республиканском доме молодежи, где посетили Музей истории комсомола и молодежного движения Беларуси.

Всебелорусская акция "Мы - граждане Беларуси!" призвана акцентировать внимание на таком значимом событии в жизни 14-летнего подростка, как получение паспорта гражданина Республики Беларусь, придать должный статус и торжественность этому событию, помочь подросткам осознать смысл и значимость своей деятельности как граждан страны.

Проект реализуется с 2004 года по инициативе БРСМ и за это время занял достойное место в истории молодого белорусского государства.-0-

Наталья Кочанова и Дмитрий Воронюк вручили паспорт учащейся средней школы №186 Дарье Маскалевой
Наталья Кочанова и Дмитрий Воронюк вручили паспорт учащейся средней школы №186 Дарье Маскалевой
Наталья Кочанова и Дмитрий Воронюк вручили паспорт учащейся средней школы №210 города Минска Алисе Лерман
Наталья Кочанова и Дмитрий Воронюк вручили паспорт учащейся средней школы №210 города Минска Алисе Лерман
Наталья Кочанова и Дмитрий Воронюк вручили паспорт учащейся средней школы №1 города Могилева Елене Кухарко
Наталья Кочанова и Дмитрий Воронюк вручили паспорт учащейся средней школы №1 города Могилева Елене Кухарко
Во время церемонии
Во время церемонии
Наталья Кочанова и Дмитрий Воронюк вручили паспорт учащемуся средней школы №2 города Копыля Максиму Ильюку
Наталья Кочанова и Дмитрий Воронюк вручили паспорт учащемуся средней школы №2 города Копыля Максиму Ильюку
Наталья Кочанова и Дмитрий Воронюк вручили паспорт учащейся средней школы 215 г.Минска Полине Ворох
Наталья Кочанова и Дмитрий Воронюк вручили паспорт учащейся средней школы 215 г.Минска Полине Ворох
Во время церемонии
Во время церемонии

Фото Максима Гучека

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