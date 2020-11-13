Кочанова встретилась с членами Молодежного парламента

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова сегодня провела рабочую встречу с членами президиума Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я очень рада видеть вас. Четыре месяца назад при Национальном собрании был создан Молодежный совет. Вы начали свою работу, и мы договорились, что будем с вами периодически встречаться. Сегодняшняя встреча проходит по вашей инициативе. Давайте обсуждать все вопросы, которые у вас возникли за это время. Потому что очень важно знать, что у нас получается, где есть узкие места и что нам еще предстоит сделать для того, чтобы активизировать эту работу. А если у вас есть какие-то инициативы и предложения, мы готовы их рассмотреть", - подчеркнула Наталья Кочанова.

А инициатив у молодежи действительно много. Как отметил председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси Егор Макаревич, молодежные парламентарии выступили инициаторами проведения площадки "Беларусь будущего". "На этой площадке обсуждались различные вопросы, в том числе реформирование Конституции, подготовка к Всебелорусскому народному собранию. Эти инициативы молодежи изо всех областей и Минска сегодня будут озвучены, - отметил он. - Безусловно, мы также расскажем о тех предложениях, которые есть в молодежной среде по различным направлениям развития государства. Мои коллеги предложат свои инициативы по участию в борьбе с пандемией COVID-19, озвучат конкретные предложения по развитию того или иного населенного пункта. Я убежден, что диалог будет открытым, и, самое главное, мы признательны возможности выстраивания такого диалога. Это еще раз доказывает, что белорусская власть на самом высоком уровне слышит молодежь и обращает внимание на все те проблемы, которые есть в молодежной среде".

Председатель Постоянной комиссии Молодежного парламента по здравоохранению, спорту и туризму Владислав Волчек рассказал на примере своего региона, как молодежь включилась в борьбу с COVID-19. "В Гомеле мы запустили проекты по профилактике вирусных инфекций. В частности, записали проморолики, циркулирующие по автобусам, троллейбусам, общественным местам Гомеля. В этих видео перечисляются основные меры профилактики. Также мы запустили со студентами Гомельского государственного медицинского университета волонтерские отряды, которые помогают медработникам в отделениях, где лечатся пациенты с коронавирусной инфекцией. Ребята обучаются прохождению красной зоны, как правильно одеваться и как из этой зоны выйти, чтобы не позволить инфекции распространиться за пределы стационара. Кроме того, интерны сейчас работают в отделениях коронавирусной инфекции. Как мы видим, все возможные ресурсы направлены на борьбу с пандемией", - заявил он.

Парламентарий убежден, что профилактическая работа с населением дает результат. "Люди однозначно стали серьезнее относиться к своему здоровью. Все реже я вижу людей без маски в общественных местах. Пациенты, которые приходят на прием к врачу, уже хорошо знают симптомы коронавирусной инфекции, куда обращаться и что делать, поскольку эта тема хорошо освещена", - сказал он.

Председатель Постоянной комиссии Молодежного парламента по международному и региональному сотрудничеству Петр Орлов остановился на теме взаимодействия с международными партнерами. "Международное сотрудничество и развитие молодежной публичной дипломатии - это одно из важнейших направлений деятельности Молодежного парламента при Национальном собрании. И, несмотря на сложную эпидситуацию, закрытие границ, парламент активно работает в сфере молодежного сотрудничества. У нас уже состоялись встречи с молодежью Узбекистана, Калининградской области. Молодежный парламент выстраивает свою работу по различным направлениям и векторам сотрудничества с Россией, странами постсоветского пространства, молодежью Европы, - добавил он. - Молодежь выступает сегодня внутренним резервом и катализатором той инновационной деятельности, которая должна способствовать выведению республики на новые рубежи. И развитие молодежной публичной дипломатии, когда люди могут общаться, обмениваться опытом, знаниями, контактами, безусловно, важно".

Молодежный совет (парламент) создан при Национальном собрании в июле этого года. В состав совета входят 70 человек в возрасте от 18 лет до 31 года, которые представляют все области и Минск.-0-