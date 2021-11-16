(Обновлено 14:28)

16 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Ситуация на белорусско-польской границе несколько стабилизировалась, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Как сообщалось ранее, ситуация на белорусско-польской границе обострилась сегодня ближе к полудню. Доведенные до отчаяния беженцы пытались пройти на польскую территорию. Поляки в свою очередь использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Беженцы говорили, что они устали ждать. Поляки в ответ подогнали водометы и на холоде поливали людей водой и желтой, вызывающей жжение жидкостью.

Люди задыхались, дети плакали, газ разъедал им глаза. Некоторых тошнило. Среди многих пострадавших был и один из белорусских телеоператоров - ему также залило глаза. Медики оказывали людям первую помощь на месте.-0-