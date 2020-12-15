Кочанова встретилась с участниками Белорусско-российского молодежного форума

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова сегодня встретилась с участниками VIII Белорусско-российского молодежного форума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я искренне рада приветствовать вас в Совете Республики. Я думаю, вы ознакомились с экспозицией нашего музея, созданной в этом году, и немного прочувствовали, чем живет и занимается Совет Республики. Я, прежде всего, хочу поблагодарить вас за эту замечательную инициативу, начало которой было положено в 2013 году. С тех пор проводятся молодежные форумы, в которых принимает участие молодежь Беларуси и России, - сказала Наталья Кочанова. - Год внес свои коррективы, и получилось, что форум проходит в два этапа: первый - в режиме онлайн, второй - уже в обычном формате. Это замечательная диалоговая площадка, которая позволяет выработать новые подходы, рассмотреть те вопросы, которые сегодня наиболее актуальны для молодежи Беларуси и России".

Спикер отметила, что 2020-й - знаковый год 75-летия Великой Победы. "Это те исторические корни, которые объединяют наши народы. И эта историческая память должна навсегда остаться не только в наших сердцах, но вы должны передавать ее будущим поколениям. Ведь мы понимаем: от того, какие будут складываться отношения у молодежи наших стран, зависит наше будущее. Вы наше будущее, - подчеркнула она. - Мы братские народы, нас на протяжении многих лет связывает общая история. Поддерживаются очень добрые связи между народами, между парламентариями наших стран. И, конечно, я хочу, чтобы эта традиция продолжалась".

Наталья Кочанова акцентировала внимание на том, что этот год стал непростым для Беларуси и России. "Пандемия - это вызов для всего мира, для человечества, и, конечно, работать в таких условиях не очень просто. Но руководство наших стран делает все для того, чтобы спасать жизни людей, оказывать им помощь. Это новые реалии, в которых нам приходится жить", - сказала она.

Несмотря на все сложности уходящего 2020 года, как отметила председатель Совета Республики, в Беларуси работает экономика, решаются все вопросы, которые связаны с социальной сферой, с поддержкой граждан, для того чтобы максимально выполнить все те задачи, которые были поставлены перед властью на V Всебелорусском народном собрании. "Сейчас мы готовимся к VI Всебелорусскому собранию. В этой связи работают общественные приемные, диалоговые площадки, мы встречаемся и с молодежью. В целом молодежная политика - это приоритетное направление нашей государственной политики", - заключила Наталья Кочанова.

Вторая, очная, часть форума собрала около 60 человек - представителей молодежных общественных объединений, органов государственной власти, министерств и ведомств Беларуси и России, организаций. Обсуждалась поддержка молодежных лидеров как укрепление кадрового потенциала специалистов, работающих с молодежью, сотрудничество двух стран в развитии и поддержке волонтерства, трудоустройство молодежи и программы по ее поддержке. Также состоялась встреча участников форума с министром образования Беларуси Игорем Карпенко, министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым и председателем Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александром Шумилиным.

Председатель республиканского союза общественных объединений "Белорусский комитет молодежных организаций" Павел Алексо отметил: Белорусско-российский молодежный форум - прекрасная диалоговая площадка, которая сейчас так необходима. "Молодежи важно, чтобы ее слышали, важно высказывать свое мнение, особенно в формате Союзного государства, когда взаимодействуют представители общественных объединений двух стран. Поэтому я выражаю уверенность и надежду, что этот форум будет и дальше существовать. Он действительно нужен молодежи наших стран, - заявил он. - Очень значимо для нас, что форум завершается таким важным мероприятием, как встреча с председателем Совета Республики Натальей Кочановой. Это в очередной раз демонстрирует, что государство уделяет большое внимание молодежной политике. Естественно, для нас это большая ответственность".

Накануне молодежь посетила Национальный историко-культурный музей-заповедник "Несвиж" и храм-памятник в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, где состоялась встреча с участниками международной акции "Во славу общей Победы". Сегодня молодые люди присоединились к республиканскому патриотическому проекту "Память сердца". Под звуки оркестра почетного караула Минской военной комендатуры молодежь братских стран возложила цветы к стеле "Минск - город-герой". На ступенях обелиска из зажженных лампад ребята выложили композицию "Память сердца" и почтили память погибших минутой молчания. Затем состоялись дискуссионная площадка "Сохранение исторической памяти" и экскурсионная программа по Белорусскому государственному музею истории Великой Отечественной войны.

Председатель Национального совета молодежных и детских объединений России Григорий Петушков добавил: форум в этом году запомнится и тем, что это одно из немногих офлайн-мероприятий. "Год сложный, пандемия, закрыты границы. Но мы смогли собраться, и это, наверное, самое главное достижение. Каждый форум выносит свою резолюцию, рекомендации. И в этом году тоже прозвучал целый ряд инициатив - от участия студенческих отрядов в реконструкции трассы М1 до разработки совместных методических рекомендаций по работе с молодежью, совместные стажировки для специалистов по молодежной политике, обмен лучшими волонтерскими практиками, - подчеркнул он. - Как вы знаете, мы планировали пустить совместный "Поезд памяти". К сожалению, из-за пандемии это не получилось. К слову, "Поезд памяти" - это тоже инициатива нашего форума. В этом году мы выдвинули новое предложение. Следующий форум пройдет во Владивостоке - самой восточной точке нашего Союзного государства. Все тайны раскрывать не буду, но, поверьте, смысловая история "Брест - Владивосток" там будет на первом месте".-0-