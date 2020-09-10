Кочанова: за любыми решениями государства стоят прежде всего люди и жизнь нашей страны

10 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. За любыми решениями, которые принимаются государством, стоят прежде всего люди и жизнь нашей страны. Об этом заявила во время рабочей поездки в Гродно председатель Совета Республики Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Кочанова провела встречу с председателями гор- и райсоветов депутатов, а также посетила ОАО "Молочный мир", ознакомилась с работой предприятия, встретилась с его коллективом. Наталья Кочанова отметила, что на встречах с депутатами, работниками предприятия поднимались разнообразные темы, касающиеся как деятельности Совета Республики, работы депутатского корпуса всех уровней, так и в целом ситуации в стране.

"Такие встречи позволяют узнать о том, как живут люди, какие у них есть вопросы к власти, с какими проблемами сталкиваются. Наша работа - законотворческая деятельность. При разработке того или иного законопроекта, внесении изменений или дополнений информацию об их актуальности мы черпаем именно от людей. И важно понимать, что за любыми решениями, которые принимаются, стоят прежде всего люди и в целом жизнь нашей страны", - отметила Наталья Кочанова. По ее словам, в первую очередь усилия направлены на то, чтобы работали предприятия, ведь экономика - основа всего.

В качестве примера успешной работы она привела ОАО "Молочный мир". "Это высокотехнологическое, развивающееся предприятие. Работает оно круглосуточно, 7 дней в неделю, выпускает востребованную на внутреннем и внешних рынках продукцию. Очень важно, что нет никаких проблем с ее реализацией", - сказала Наталья Кочанова. Она подчеркнула, что события, происходившие в стране, на работу предприятия не повлияли. И партнеры по бизнесу оценили это положительно. Они звонили, интересовались, что происходит, но сейчас вопросов у них нет, все обязательства выполняются.

ОАО "Молочный мир" - один из лидеров молочной промышленности страны. В сутки здесь перерабатывается около 1,5 тыс. т молока. Ставка в работе сделана на техническое перевооружение, что позволяет увеличивать мощности по переработке, расширять ассортимент, улучшать качество продукции, делать ее более конкурентоспособной. Сейчас на предприятии выпускают более 300 видов разнообразной молочной продукции. Причем 66% поставляется на экспорт. Продукция представлена на рынках России и Китая, поставляется в ОАЭ, Вьетнам и Филиппины, а также другие страны. На предприятии около 2 тыс. сотрудников.-0-

Фото Леонида Щеглова