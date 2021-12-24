Колбаса-чемпион от Березовского мясокомбината появится в продаже в канун Рождества и Нового года

Вареную колбасу чемпионского размера – в батонах по 25 кг – стал поставлять в магазины одной из торговых сетей флагман отечественной мясоперерабатывающей промышленности – ОАО "Березовский мясоконсервный комбинат".

Кроме того, на предприятии выпустили еще одну новинку, найдя оригинальный маркетинговый ход: мясокомбинат начал изготовление колбасных изделий в "новогодней" оболочке (к примеру, в форме рождественского носка, с рисунками елки, снежинок), которые можно приобрести к праздничному столу в фирменных магазинах Березовского мясоконсервного комбината.

Предприятие, являвшееся при запуске в строй более 40 лет назад самым крупным в Европе мясоперерабатывающим заводом, известно прежде всего консервами. Эта продукция хоть и является визитной карточкой БМКК, но, помимо производства мясных консервов, березовские мясопереработчики не первый год выпускают и множество другой продукции – также высокого качества и отменного вкуса.

Сегодня Березовский мясоконсервный комбинат производит весь перечень мясной продукции, привычной покупателю: сырокопченые колбасы, деликатесы, полукопченые и варено-копченые колбасы, вареные колбасы, сосиски, сардельки, полуфабрикаты (охлажденные и замороженные).

Флагман мясоперерабатывающей отрасли Беларуси поставляет свою продукцию в Россию, Казахстан, Узбекистан, Китай, Вьетнам и Грузию. В этих странах репутация БМКК – на высоком уровне, его работа – символ успеха, организованности и процветания. Но, чтобы стать лучшим, предприятие ставит перед собой только высокие цели – и добивается их. Подтверждением стало завоевание сразу нескольких наград Республиканской премии "Лидер потребительского рынка – 2021".

ОАО "Березовский мясоконсервный комбинат" получил Гран-при в номинации "Изделия сыровяленые" (за продукт из говядины сыровяленый мясной "Санторини-престиж"), а также диплом лауреата в номинации "Изделия сыровяленые" (сыровяленое колбасное изделие салями мясное Колбаса "Свиная по-домашнему" высшего сорта), в номинации "Изделия колбасные варено-копченые" (изделие колбасное варено-копченое Колбаса салями "Балыковая" высшего сорта), в номинации "Консервы ветчинные" (консервы мясные "Говядина для завтрака" 470 г).

Кроме того, диплом "Лидер управления" за инновационный подход к организации производства и эффективное управление персоналом получил директор ОАО "Березовский мясоконсервный комбинат" Владимир Жукович.

"ОАО "Березовский мясоконсервный комбинат" гарантирует высокий уровень безопасности и качества продукции на протяжении всего производственного цикла – от поступления сырья до отправки продукции в торговые точки. Строгое соблюдение производственных норм и соответствие ГОСТу придает нашей продукции совершенный вкус. Например, часть продукции мы производим вручную – так, как это делали еще до всяческой производственной механизации. Это придает нашим изделиям тот самый домашний вкус", – рассказал генеральный директор предприятия.

Соблюдение технических и технологических требований – одна часть производственного процесса на БМКК, вторая – самосовершенствование, подчеркнул Владимир Жукович.

"Нам есть к чему стремиться: расширение рынка, работа над ассортиментом, усовершенствование и модернизация производственных мощностей, натуральное и экологичное производство.

Мы будем брать новые высоты, покорять никому еще незнакомые вершины, решать самые сложные задачи и достигать самых высоких целей. А это значит – заботиться о репутации, любить свое дело, ценить настоящее, верить в будущее и создавать лучшее", – рассказал о планах ОАО "Березовский мясоконсервный комбинат" Владимир Жукович.

Напомним, что в этом году премия "Лидер потребительского рынка" вручена в седьмой раз и ее обладателями стали 43 белорусских предприятия, производящие продукты питания, товары народного потребления, работающие в сфере торговли и оказания услуг. Церемония вручения состоялась 15 декабря в столичном "Президент-Отеле".

Ежегодная Республиканская премия "Лидер потребительского рынка" учреждена группой компаний "Медиа Партнер", работающей в Республике Беларусь более 15 лет, при поддержке Ассоциации малого и среднего предпринимательства, бизнес-ассоциаций, СМИ.

Впервые премия была вручена в 2015 году. За это время ее лауреатами стали более 150 белорусских предприятий. Лауреаты премии определяются экспертным советом, состоящим из ведущих представителей бизнес-сообществ, органов государственной власти, масс-медиа и науки.

Дополнительную информацию о мероприятии можно получить на сайте www.mybest.by, а также по телефонам:

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