Количество ожидающего въезда в страны ЕС транспорта снизилось

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество транспорта, ожидающего въезда в страны ЕС, снизилось до среднестатистических значений, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.

Наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности - 47,6% - приходится на польский пункт пропуска "Бобровники" (с белорусской стороны - "Берестовица"), а наибольший - 114% - на литовский пункт пропуска "Шальчининкай" (сопредельный белорусский - "Бенякони").

На границе с Украиной грузовой транспорт выезжал без задержек.

За прошедшие сутки только 3 из 10 сопредельных пунктов пропуска на границе с ЕС выполнили договоренности по пропуску грузовых транспортных средств.-0-