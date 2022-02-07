Количество плановых посещений стоматолога в 2021 году увеличилось на 1 млн

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество плановых посещений стоматолога в Беларуси в 2021 году увеличилось на 1 млн, сообщил главный внештатный стоматолог Министерства здравоохранения, главный внештатный стоматолог комитета по здравоохранению, главный врач УЗ "7-я городская стоматологическая поликлиника" Валерий Недень на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню стоматолога (9 февраля), передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2021 году плановая помощь не останавливалась. Мы и дальше продолжаем работать. Количество посещений (в прошлом году осталось примерно. - Прим. БЕЛТА) на уровне 2020 года. В 2021 году это было около 13 млн посещений, в 2020-м - 12 млн, то есть увеличение на 1 млн", - сказал Валерий Недень.

Для оказания неотложной медицинской помощи пациентам с ковидом во всех регионах созданы выездные бригады. Например, в Минске помощь взрослому населению оказывает 3-я стоматологическая поликлиника, детскому - 4-я городская детская больница.

Несмотря на пандемию стоматологическая служба, как и вся система здравоохранения, работала стабильно, устойчиво. "Как я считаю, достойно оказывала медицинскую помощь", - отметил главный внештатный стоматолог. При этом, заметил он, стоматологическая служба является одной из самых оснащенных в плане санитарной безопасности.-0-