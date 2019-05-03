Количество пограничников на загруженных направлениях увеличат во время длинных выходных

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приняты дополнительные меры по увеличению пропускной способности на границе со странами Евросоюза, Госпогранкомитет во время длинных выходных задействует больше сотрудников на загруженных направлениях. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Накануне и во время больших майских праздников и выходных дней поток пересекающих белорусскую границу традиционно увеличивается в несколько раз. Это также связано и с продолжительными выходными в России. Государственный пограничный комитет учитывает вероятность изменения обстановки в пунктах пропуска и предпринимает все необходимые меры для минимизации времени пересечения границы.

"Будет увеличена численность сотрудников в пограничных нарядах на наиболее загруженных направлениях. С пограничными службами сопредельных государств проработаны вопросы ритмичного оформления лиц и транспортных средств, пересекающих границу. По прогнозам специалистов, к завершению выходных значительный поток транспорта будет отмечаться уже в обратном направлении", - проинформировали в ведомстве.

Госпогранкомитет напоминает о возможности отслеживания обстановки с очередями перед пунктами пропуска в режиме онлайн на информационном портале пограничного ведомства. В разделе "Графики очередей" можно получить информацию о средней загруженности пунктов пропуска в конкретный день недели по часам и выбрать время для загранпоездки. Кроме того, в пунктах пропуска "Брест", "Котловка" и "Григоровщина" функционирует система электронной очереди, с помощью которой можно заранее забронировать время прохождения контрольных процедур на границе. Госпогранкомитет рекомендует учитывать данную информацию и выбирать оптимальный маршрут для выезда за рубеж.-0-