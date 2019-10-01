Колл-центр по переписи населения заработал в Беларуси

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 октября начал работу колл-центр, в котором можно узнать всю интересующую информацию о проведении переписи населения Беларуси, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Единый справочный номер (8-801-100-3131) указан на сайте Белстата. Позвонив по нему, можно бесплатно узнать о способах прохождения переписи, адресах стационарных участков и иную информацию. "Такие вопросы организационного плана поступают уже сегодня. Найти эту информацию можно и на главной странице нашего сайта. Выбрав способ прохождения переписи, который более удобен для респондента, он узнает все подробности в соответствующей вкладке. Уже сейчас можно ознакомиться с интерактивной картой размещения стационарных участков по Минску и областям", - отметили в Белстате.

Работает и промосайт переписи по адресам www.перепись.бел и www.census.by, где можно ознакомиться с данными кампании 2009 года и найти полезную информацию и советы о предстоящем событии.

Кроме того, сегодня заработало СМС-оповещение: некоторые белорусы уже получили напоминания-приглашения поучаствовать в переписи.

С 4 по 30 октября в стране пройдет перепись населения под лозунгом "Взгляд на настоящее - шаг в будущее". Предыдущая кампания проводилась 10 лет назад. Респондентам предложат ответить на 49 вопросов, в том числе об основных демографических и национально-этнических характеристиках, миграционной активности, образовании, источниках средств к существованию, занятости, количестве детей, жилищных условиях, хозяйственной деятельности.

Переписаться можно будет одним из трех способов: самостоятельно и в удобное время заполнить опросные листы через интернет, на стационарных участках, у себя дома во время устного опроса переписчика. С 4 по 18 октября также будут работать мобильные стационарные участки по заявкам организаций.

Первую информацию о численности населения Белстат предоставит в феврале 2020 года. Развернутую по социально-демографическим характеристикам, в том числе фактической безработице, - в июле 2020 года, а информацию по самой сложной части опросника - деятельности населения в сфере сельского хозяйства - в июле 2021 года.-0-