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Коллеги поздравляют БЕЛТА с юбилеем

Общество 23.12.2018 | 12:25

В адрес Белорусского телеграфного агентства, которое 23 декабря отмечает 100-летний юбилей, приходят поздравления от коллег.

Генеральному директору Белорусского телеграфного агентства "БелТА" И.Б.Акулович

Уважаемая Ирина Борисовна!

Сердечно поздравляю Вас и весь коллектив агентства БЕЛТА со столетним юбилеем. Нам арменпрессовцам , несколько дней назад уже вступившим в новый век развития агентства, хорошо понятна Ваша радость.

Агентство БЕЛТА освещала не только историю Вашего народа за последнее столетие, но и многочисленные эпизоды нашей совместной истории. Очень радует, что Вы никогда не были лишь констататором истории, но и внесли значительный вклад в развитие и прогресс Вашего государства.

Сегодня БЕЛТА является современным и прогрессивным информационным агентством и главным источником информации для Ваших многочисленных международных партнеров, и мы высоко ценим длительное и эффективное сотрудничество с белорусским государственным информационным агентством.

В этот знаменательный день желаем Вам и коллективу агентства новых профессиональных и творческих достижений. Уверен, что вы добьетесь успехов во всех своих начинаниях.

С уважением,

Директор А. Ананян

***

Генеральному директору агентства БЕЛТА

Акулович Ирине Борисовне

Уважаемая Акулович Ирина Борисовна,

С радостью узнал, что агентству БЕЛТА исполняется 100 лет. Хотел бы от лица агентства Синьхуа и от себя лично передать искренние поздравления Вам и всем работникам агентства БЕЛТА.

В мае нынешнего года Вы посетили с визитом Китай, наши агентства вновь подписали соглашение о сотрудничестве, ознаменовавшее переход взаимодействия между ними на новый этап. Минский корпункт Синьхуа на протяжении долгого времени получает активную помощь и поддержку от Вас и агентства БЕЛТА, разрешите Вас вновь от всей души за это поблагодарить.

В настоящее время китайско-белорусские всеобъемлющие отношения стратегического партнерства, основанные на взаимодоверии, взаимной выгоде и обоюдном выигрыше, непрерывно развиваются и углубляются, неизменно крепнет "всепогодная" дружба двух стран. СМИ КНР и Беларуси должны вплотную следовать за развитием межгосударственных связей, подчиняясь стремлениям народов двух стран, продвигать тесное сотрудничество и обмены. Синьхуа готово совместно с агентством БЕЛТА работать над укреплением практического сотрудничества в сферах новостного дела, обменов визитами и т. д., играть активную роль в усилении дружбы китайского и белорусского народов.

Поздравляю Вас с Новым Годом! Желаю Вам крепкого здоровья и исполнения всех желаний, а агентству БЕЛТА - еще больших успехов!

Генеральный директор агентства Синьхуа

Цай Минчжао

***

Генеральному директору информационного агентства

БЕЛТА Ирине Акулович

Уважаемая Ирина Борисовна,

Примите мои искренние поздравления в связи с 100-летним юбилеем БЕЛТА. Желаю Вам и коллективу крупнейшего информационного агентства Республики Беларусь крепкого здоровья, новых творческих успехов. За вековую историю агентство БЕЛТА прошло большой путь развития, достигнув высоких результатов в медийной деятельности и став культурным и историческим достоянием Беларуси. Профессионализм, оперативность, верность к неотъемлемым принципам журналистики, надежность в партнерстве – это те качества, которыми сегодня характеризуется ваше агентство. Благодаря этому БЕЛТА признано одним из достоверных и авторитетных источников информации не только в Беларуси, но и во всем регионе.

С большим удовлетворением могу констатировать, что сотрудничество АЗЕРТАДЖ и БЕЛТА находится на высоком уровне, реализовано много совместных проектов. Во всех сферах развиваются дружеские и стратегические связи между Азербайджаном и Беларусью. Это дает большой стимул на еще большее расширение нашего сотрудничества в информационном пространстве для укрепления традиционных дружеских и партнерских связей наших стран и народов.

Пользуясь случаем, хочу выразить Вам благодарность за визит в октябре этого года в Баку для участия в Бакинском Международном гуманитарном форуме и в организованной АЗЕРТДАЖ рабочей сессии. Уверен, что взаимные визиты послужат укреплению сотрудничества между нашими агентствами.

Еще раз поздравляю Вас с этой знаменательной датой, желаю благополучия и процветания агентству БЕЛТА и вашей прекрасной стране.

С глубоким уважением, Аслан Асланов, Председатель Правления Президент Всемирного конгресса новостных агентств и OANA

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Теги
БЕЛТА, поздравления, СМИ, юбилей
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