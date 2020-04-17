Коллегия ЕЭК расширила список диких животных с особым порядком ввоза и вывоза при международной торговле

17 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии расширила список диких животных, в отношении которых в Евразийском экономическом союзе установлен особый порядок ввоза и вывоза при международной торговле. Под усиленную защиту стран ЕАЭС дополнительно взяли жирафов, гекконов токи, отдельные виды акул и скатов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Трансграничное перемещение этих животных может разрешаться только в исключительных случаях при наличии разрешительных документов, - пояснили в ЕЭК. - Решение принято в соответствии с обязательствами союзных государств по выполнению положений СИТЕС. Это Конвенция 1973 года о международной торговле видами дикой фауны и флоры, которым грозит исчезновение".

В перечне СИТЕС давно находятся не только такие экзотические для стран ЕАЭС животные, как, например, непальская антилопа гарна, кипрский муфлон или западноафриканский карликовый бегемот, но и более привычные бурый медведь, волк, тигр и снежный барс. Речь идет о редких популяциях бурых медведей, которые обитают, в частности, в Бутане, Китае, Мексике и Монголии; и волках, живущих в Бутане, Индии, Непале и Пакистане.

"Новые представители фауны включены в перечень с учетом итогов женевской конференции СИТЕС в минувшем году, - уточнили в ЕЭК. - Решение комиссии направлено на обеспечение соблюдения установленных СИТЕС мер контроля за перемещением через таможенную границу союза представителей дикой фауны, находящихся под угрозой уничтожения".-0-.