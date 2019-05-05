Коллективизм в принятии решений и европейский опыт - как в Беларуси будут совершенствовать местное самоуправление

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси подготовят концепцию нового закона "О местном управлении и самоуправлении", сообщил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, заместитель председателя Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики Александр Попков в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

По мнению Александра Попкова, в основе развития местного самоуправления должна быть активность населения на местах. "То есть мы должны вырабатывать определенный коллективизм в принятии решений. Эти решения должны быть просчитаны, продуманы, осмыслены и иметь соответствующий результат. Поручение, которое дал Президент в части выработки концепции нового закона о местном самоуправлении, - это основа нашей работы на определенную перспективу", - отметил он.

С учетом поставленной задачи сейчас проводится анализ, как работает закон "О местном управлении и самоуправлении", какие есть недостатки и где возникают проблемы. Изучается и европейский опыт, Александр Попков обратил внимание, что в Австрии, Германии, Франции в чем-то похожий на Беларусь тип устройства местного самоуправления, в то же время есть и различия. "Мы на основе всего этого должны будем проанализировать и предлагать некую концепцию нового закона о местном самоуправлении с тем расчетом, чтобы в будущем его принимать", - пояснил он.

При этом он подчеркнул, что работа по обновлению закона не будет вестись "кабинетно", к изучению вопроса подключатся ученые, практики, парламентарии. "Мы должны предложить главе государства ту концепцию, которая будет выполнять задачи, стоящие перед нашим государством", - отметил Александр Попков.

Что касается преемственности традиций, то интересным может оказаться шведский опыт - недавно с визитом в Беларуси находился председатель Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Андерс Кнапе, возглавляющий шведскую ассоциацию местного самоуправления, которая работает уже достаточно давно. "По сути дела, без этих ассоциаций практически не принимается ни одно решение на уровне государства, то есть всегда учитывается именно мнение этих ассоциаций, которые представляют ту или иную территорию. Я думаю, что это правильно", - заметил Александр Попков. В Беларуси в соответствии с законом "О местном управлении и самоуправлении" тоже могут создаваться ассоциации местных Советов депутатов. Они уже есть в гродненском, могилевском и витебском регионах, но их работу нужно совершенствовать, полагает он. С учетом этого Совет Республики сейчас проводит целый ряд мероприятий с Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы, чей опыт в определенной степени может быть применен и в Беларуси, чтобы ассоциации местных Советов депутатов могли работать эффективно.

Белорусская система органов местного самоуправления включает в себя местные Советы депутатов (18,1 тыс. депутатов) и органы территориального общественного самоуправления (в них задействовано более 70 тыс. человек).-0-