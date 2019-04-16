Коллективу белорусских ученых присуждена премия "Звезды Содружества"

16 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллектив белорусских ученых, сделавший научные разработки в сфере металлургии, удостоен межгосударственной премии "Звезды Содружества". Такое решение принято советом по присуждению премии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ.

В составе белорусского научного коллектива - академик, доктор технических наук, руководитель аппарата Национальной академии наук Петр Витязь, под руководством которого разработано свыше 80 технологий для промышленного производства машиностроительных изделий. Он является автором более 850 научных работ, имеет свыше 200 авторских свидетельств и патентов. Второй участник коллектива - генеральный директор Института порошковой металлургии НАН Беларуси Александр Ильющенко, которому принадлежит более тысячи научных работ и более 170 авторских свидетельств и патентов. Третий член коллектива - директор Института сварки и защитных покрытий, являющегося структурным подразделением Института порошковой металлургии, кандидат физико-математических наук Михаил Андреев.

От других стран СНГ лауреатами премии стали народный артист Азербайджана Рауф Абдуллаев, народный художник Армении Роберт Элибекян, казахстанский поэт Есенгали Раушанов, писатель из Кыргызстана Мар Байджиев, народный артист Туркменистана Атагелди Гарягдыев, президент российского исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, академик Академии наук Молдовы Ион Абабий и главный научный сотрудник Агентства по ядерной и радиационной безопасности Академии наук Таджикистана Улмас Мирсаидов.

Торжественная церемония награждения лауреатов состоится 15 мая в столице Туркменистана на Форуме творческой и научной интеллигенции стран СНГ.

Премия "Звезды Содружества", учрежденная Советом по гуманитарному сотрудничеству государств СНГ и Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ, присуждается ежегодно за наиболее значимые успехи в сфере гуманитарной деятельности, соответствующие уровню мировых достижений и способствующие развитию как каждой из стран - участниц СНГ, так и Содружества в целом. Премия вручается по трем номинациям: за достижения в области науки и образования, культуры и искусства, а также в гуманитарной деятельности. Она состоит из денежного вознаграждения в размере 2 млн российских рублей, диплома, почетного знака лауреата и удостоверения к нему. В каждой из трех номинаций присуждается до трех премий.

Премия "Звезды Содружества" впервые была вручена в 2010 году. Тогда в числе ее лауреатов оказался коллектив научных сотрудников Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси. В 2011 году премией были отмечены композитор Игорь Лученок и сотрудники Национального детского образовательно-оздоровительного центра "Зубренок". В 2012 году лауреатом стал художественный руководитель ансамбля "Сябры" Анатолий Ярмоленко. В 2013 году награду получил писатель Николай Чергинец, в 2014-м - занимавший тогда пост директора, главного редактора издательского дома "Звязда" Александр Карлюкевич и первый заместитель директора этого издательского дома, главный редактор журнала "Неман" Александр Бадак, в 2015-м - артист Ростислав Янковский, в 2016-м - авторский коллектив Центрального ботанического сада Беларуси. В прошлом году лауреатом премии стала четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева.-0-