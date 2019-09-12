Команда "Балтика 0" снова бежит Минский полумарафон

В эти выходные в столице пройдет долгожданное событие, которое уже для многих стало не просто спортивным состязанием, но и доброй традицией. И этом году команда "Балтика 0" присоединяется к городскому беговому движению и выйдет на старт Минского полумарафона в новом, расширенном составе.

Популярность Минского полумарафона растет из года в год, несмотря на то, что это один из самых молодых полумарафонов в мире. Первый прошел в 2013 году, а в 2018-м был побит рекорд по количеству участников – 35 тысяч человек из 53 стран. К нынешнему забегу ожидается не меньший интерес.

В этом году в составе команды "Балтика 0" 20 человек. Во второй раз на старт выйдет и генеральный директор ОАО "Пивоваренная компания Аливария" Олег Хайдакин, который побежит в "команде мечты" дистанцию в 10,55 км.

"Здоровье – это одна из главных человеческих ценностей. И, принимая участие в полумарафоне, команда "Балтика 0" вносит свой вклад в формирование культуры здорового образа жизни и в целом бегового движения", – отмечает Олег Хайдакин.

Безалкогольное пиво в полной мере соответствует требованиям, предъявляемым к напиткам сторонниками активного образа жизни.

"Балтика 0" изготавливается методом мембранной фильтрации, который позволяет бережно удалить алкоголь и при этом сохранить все основные характеристики пива – вкус, цвет и аромат. Напиток содержит витамины группы А, В и Е, а также такие минеральные вещества, как калий, кальций, магний и натрий, полученные из натурального солода и пивных дрожжей", – рассказала бренд-менеджер "Балтика 0" в Беларуси Анна Апаликова.

Приверженность к спорту, популярность физической культуры и забота о собственном здоровье – главные драйверы роста интереса к безалкогольному пиву и ответственному потреблению, что является важной частью корпоративной ответственности компании "Аливария".

"Мы рады принимать участие в спортивных мероприятиях и поддерживать активистов здорового образа жизни. Спорт – всегда преодоление себя, способ доказать окружающим и всему миру, что мы можем все. И это абсолютно точно соответствует философии безалкогольного бренда "Балтика 0", – добавил генеральный директор "Аливарии" Олег Хайдакин.

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