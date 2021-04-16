Команда студотрядов примет участие в субботнике в МК "Тростенец"

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная команда белорусских студенческих отрядов, которая на следующей неделе представит Беларусь на Международном строительном чемпионате в Сочи, примет участие в республиканском субботнике. Вместе с общественными объединениями, духовенством, руководителями ряда силовых ведомств, а также представителями дипмиссий ребята займутся восстановлением тополиной аллеи вдоль "Дороги смерти" в мемориальном комплексе "Тростенец", сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ Александра Гончарова.

"Мы намерены восстановить историко-культурную ценность, расположенную на территории комплекса. Это тополиная аллея, высаженная узниками концлагеря "Тростенец" по приказу нацистов в 1944 году. Отрадно, что все больше людей хотят поучаствовать в таком благом начинании. За эту неделю к нам присоединились все основные конфессии Беларуси. Как мы и планировали, в трудовом почине вместе примут участие представители организаций, подписавших в Год народного единства меморандум о сотрудничестве: Федерация профсоюзов Беларуси, РОО "Белая Русь" и "Патриоты Беларуси", Белорусский союз женщин, Белорусское общественное объединение ветеранов, Белорусский фонда мира, Белорусский союз офицеров, Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане, Белорусский комитет молодежных организаций. От БРСМ на субботнике будут трудиться представители Центрального комитета, команды БСО, первичной организации Военной академии. Также трудовой почин поддержит Молодежная палата при Парламентском собрании Союза Беларуси и России, - рассказала Александра Гончарова. - Безусловно, очень важно, что плечом к плечу с нами будут трудиться сотрудники Белорусского культурного центра духовного Возрождения, руководители Совета Безопасности, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, а также представители дипмиссий Чешской Республики и России".

Как сообщалось, с инициативой восстановления исторической культурной ценности - тополиной аллеи в МК "Тростенец" вышли Храм-памятник в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, Белорусский культурный центр духовного Возрождения и Белорусский республиканский союз молодежи. Восстановление аллеи пройдет по благословению протоиерея Федора Повного.

"До начала работ по восстановлению тополиной аллеи все участники субботника проследуют с зажженными лампадами по "Дороге смерти" к месту бывшего сарая, расположенного на территории концлагеря "Тростенец", где в 1944 году за три дня до освобождения Минска были сожжены 6,5 тыс. человек. Здесь пройдет возложение корзины с живыми цветами к гранитному постаменту с надписью "Здесь захоронены советские граждане, замученные и сожженные немецко-фашистскими захватчиками в июне 1944 года", а также состоится межконфессиональная молитва об упокоении душ убиенных в сопровождении вокалистов Всехсвятского хора", - дополнил директор Белорусского культурного центра духовного Возрождения Александр Гостев.

По его словам, сразу после литии состоится трудовая акция, в ходе которой на алее будет высажено 34 молодых тополя. Кроме того, участники субботника очистят от прошлогодней листвы территорию, прилегающую к аллее. "По окончании мероприятия все вместе мы проследуем к мемориалу "Врата Памяти" и возложим цветы", - подытожил директор центра.

По количеству жертв фашизма Тростенец стал четвертым после Освенцима, Майданека и Треблинки. 22 июня 2015 года на месте концлагеря открыт мемориальный комплекс "Тростенец" с 10-метровым центральным монументом "Врата памяти".

Мероприятия республиканского субботника состоятся во всех регионах Беларуси 17 апреля. Планируется выполнить работы по благоустройству и приведению в надлежащее состояние объектов и территорий населенных пунктов, историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.-0-