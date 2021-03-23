Коммерческая недвижимость в Minsk World: новые возможности для вашего бизнеса

Многофункциональный комплекс Minsk World – это не просто комфортное и доступное жилье в самом центре города. По выгодным ценам здесь также можно купить коммерческую недвижимость свободного назначения. Это лучшая альтернатива аренде в торговых центрах! А также отличная возможность организовать собственное дело или дать новый толчок развитию уже работающего бизнеса!
В отличие от аренды помещения, которую можно платить бесконечно, итоговая стоимость коммерческой площади даже взятой в кредит будет ниже затраченной суммы арендной платы. Это позволит развивать прибыльный бизнес с минимальными вложениями.
Почему нужно покупать недвижимость именно в строящемся многофункциональном комплексе Minsk World?
· Минимальная конкуренция
Многие дома находятся на стадии строительства, поэтому есть возможность первым занять любую нишу
· Стабильный трафик
В числе посетителей – жильцы новых домов, сотрудники компаний, в том числе, Международного финансового центра, а также все посетители объектов собственной инфраструктуры комплекса
· Свободное назначение
Выбор сферы бизнеса зависит только от фантазии покупателя недвижимости
· Индивидуальные входы
Клиенты заметят вывеску издалека и не перепутают с конкурентами
· Свободная планировка и высокие потолки
Возможность создать уникальный дизайн, удобный именно для вашего бизнеса
· Экономия на аренде
Покупка недвижимости в собственность позволит в случае закрытия бизнеса зарабатывать на аренде
Коммерческие помещения в Minsk World созданы специально для вашего успеха. Сюда будет удобно добираться из любой точки города: в пешей доступности – остановки наземного транспорта, метро и важные городские магистрали.
Если купить квартиру и административно-торговое помещение в одном доме, будет достаточно спуститься на лифте.
Покупка недвижимости в Minsk World осуществляется без дополнительных посреднических наценок. То есть инвестор оплачивает только стоимость квадратных метров и не отдает процент риелтору.
В этом году в комплексе стартовали продажи более 20 домов, в половине из которых на первом этаже есть помещения разного назначения. Например, в домах "Гавайи", "Барбадос", "Канны", "Монако", "Лас-Вегас", "Полька", "Мазурка", "Таллин", "Фиджи", "Чикаго".
Чтобы купить коммерческую недвижимость в многофункциональном комплексе Minsk World, обращайтесь по телефону 7675. Городские телефоны для связи: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.
Также ждем вас в офисах продаж в Минске рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).
Наши региональные менеджеры есть в 19 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске, Молодечно.
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Minsk World – лучшая инвестиция в надежное будущее!