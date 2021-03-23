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Общество
23 марта 2021, 09:00

Коммерческая недвижимость в Minsk World: новые возможности для вашего бизнеса

Многофункциональный комплекс Minsk World – это не просто комфортное и доступное жилье в самом центре города. По выгодным ценам здесь также можно купить коммерческую недвижимость свободного назначения. Это лучшая альтернатива аренде в торговых центрах! А также отличная возможность организовать собственное дело или дать новый толчок развитию уже работающего бизнеса!

В отличие от аренды помещения, которую можно платить бесконечно, итоговая стоимость коммерческой площади даже взятой в кредит будет ниже затраченной суммы арендной платы. Это позволит развивать прибыльный бизнес с минимальными вложениями.

Почему нужно покупать недвижимость именно в строящемся многофункциональном комплексе Minsk World?

· Минимальная конкуренция

Многие дома находятся на стадии строительства, поэтому есть возможность первым занять любую нишу

· Стабильный трафик

В числе посетителей – жильцы новых домов, сотрудники компаний, в том числе, Международного финансового центра, а также все посетители объектов собственной инфраструктуры комплекса

· Свободное назначение

Выбор сферы бизнеса зависит только от фантазии покупателя недвижимости

· Индивидуальные входы

Клиенты заметят вывеску издалека и не перепутают с конкурентами

· Свободная планировка и высокие потолки

Возможность создать уникальный дизайн, удобный именно для вашего бизнеса

· Экономия на аренде

Покупка недвижимости в собственность позволит в случае закрытия бизнеса зарабатывать на аренде

Коммерческие помещения в Minsk World созданы специально для вашего успеха. Сюда будет удобно добираться из любой точки города: в пешей доступности – остановки наземного транспорта, метро и важные городские магистрали.

У бизнеса в новостройках всегда будет много клиентов
У бизнеса в новостройках всегда будет много клиентов
Территория находится в отличном состоянии
Территория находится в отличном состоянии
Здесь можно выбрать помещение на любой вкус
Здесь можно выбрать помещение на любой вкус

Если купить квартиру и административно-торговое помещение в одном доме, будет достаточно спуститься на лифте.

Покупка недвижимости в Minsk World осуществляется без дополнительных посреднических наценок. То есть инвестор оплачивает только стоимость квадратных метров и не отдает процент риелтору.

Самые лучшие помещения для вашего бизнеса!
Самые лучшие помещения для вашего бизнеса!
Развивать свое делос здесь можно с минимальными вложениями
Развивать свое делос здесь можно с минимальными вложениями

В этом году в комплексе стартовали продажи более 20 домов, в половине из которых на первом этаже есть помещения разного назначения. Например, в домах "Гавайи", "Барбадос", "Канны", "Монако", "Лас-Вегас", "Полька", "Мазурка", "Таллин", "Фиджи", "Чикаго".

Чтобы купить коммерческую недвижимость в многофункциональном комплексе Minsk World, обращайтесь по телефону 7675. Городские телефоны для связи: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Также ждем вас в офисах продаж в Минске рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Наши региональные менеджеры есть в 19 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске, Молодечно.

Если вы сами захотите стать частью нашей дружной команды, заполняйте Анкету на сайте bir.by и присылайте на адрес personal@bir.by.

Minsk World – лучшая инвестиция в надежное будущее!

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