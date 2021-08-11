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11 августа 2021, 09:00

Коммерческая недвижимость в Minsk World  перспективно, эффективно, надежно!

Решили создать свой бизнес или расширить уже существующий? Добро пожаловать в многофункциональный комплекс Minsk World, в котором представлен большой спектр объектов коммерческой недвижимости.

Коммерческая недвижимость — это всегда выгодное вложение капитала и основа для успешного старта и развития бизнеса.

Для того, чтобы стать владельцем собственной коммерческой недвижимости в комплексе Minsk World, обращайтесь в Отдел продаж коммерческой недвижимости, где помогут с выбором нужной Вам площади для офиса или торгового объекта.

Minsk World - правильное место для начала своего бизнеса, ведь хороший офис – это лицо компании, а значит и львиная доля успеха.

Если Вы всерьез задумались над вопросом приобретения коммерческой недвижимости, то важно обратить внимание на следующие аспекты.

— Локация! Локация! И еще раз локация!

Это словосочетание твердо вошло в наш обиход. И неслучайно, ведь именно с определения места расположения Вашего магазина, парикмахерской, центра йоги или кафе зависит то, пойдут ли к Вам посетители. Minsk World - это не просто яркое название, это самостоятельный мощный брэнд, который сейчас выгодно играет на стороне Вашего бизнеса, а в будущем имеет очень большие перспективы развития. И слоган «Мой город. Мой мир» также выбран неслучайно. Здесь будет проживать и работать порядка 200.000 человек, что сравнимо с населением многих городов мира. Кстати, это вдвое превосходит население Сейшельских островов и втрое Андорры. Именно сейчас у Вас есть прекрасная возможность выгодно прибрести коммерческую недвижимость еще на этапе строительства и дать своему бизнесу новый вектор развития.

Minsk World — настоящий город в городе, и тем, кто будет здесь жить и работать незачем выезжать за пределы комплекса для посещения медицинского центра, парикмахерской, ресторана, аптеки, ветеринарной клиники, фитнес-клуба или кондитерской. Спрос на такие услуги есть всегда, и, заняв понравившуюся нишу, Вы сможете развивать свой бизнес в комфортных условиях.

Удобное местоположение, большой клиентопоток
Удобное местоположение, большой клиентопоток

—Назначение.

Многие дома, в которых предлагается коммерческая недвижимость, еще находятся на стадии строительства, а у Вас уже сегодня есть уникальная возможность приступить к выбору объектов, исходя из их назначения. Обратитесь в Отдел продаж коммерческий недвижимости и получите квалифицированную консультацию по объектам коммерческой недвижимости и их стоимости.

—Трафик.

Большая проходимость и хорошая транспортная доступность непосредственно к многофункциональному комплексу Minsk World и внутри него делают коммерческие объекты особенно привлекательными.

Ваша витрина будет видна издалека
Ваша витрина будет видна издалека

И это еще далеко не все плюсы, которые Вы получаете, приобретая коммерческую недвижимость в комплексе Minsk World.

Удобные отдельные входы обеспечат доступ к вашим помещениям без ограничений 24/7. Большая площадь остекления даст возможность создать свои «визитки» - узнаваемые яркие витрины. Клиенты заметят Ваш офис издалека. Свободные планировки, возможность ввода дополнительных коммуникаций и высокие потолки до 3 м — простор для уникального дизайна, который выгодно подчеркнет Ваш бизнес. Большие окна добавят естественного освещения и сделают Ваш будущий офис светлым и привлекательным.

Большая площадь остекления позволит создать яркие витрины
Большая площадь остекления позволит создать яркие витрины

Еще одно важнейшее преимущество комплекса Minsk World – это хорошая транспортная доступность: две станции метро - строящаяся «Аэродромная» и уже действующая «Ковальская Слобода», удобная схема движения общественного транспорта, развитая сеть автомобильных дорог, а также достаточное количество парковочных мест и паркингов.

Проблем с парковкой у партнеров и клиентов не будет
Проблем с парковкой у партнеров и клиентов не будет

Безусловно, ощутимый плюс – широкий выбор различных площадей в предлагаемых коммерческих помещениях. По желанию собственника здесь можно открыть объекты сферы услуг или уютные кафе, офисы или магазинчики. Любое из этих направлений будет востребовано, ведь все они ориентированы в первую очередь на жителей многофункционального комплекса Minsk World и тех, кто будет работать в Международном финансовом центре.

Приобретая коммерческое помещение в собственность Вы ощутимо экономите на аренде. А вариант покупки такого объекта с последующей сдачей в аренду – несомненно выгодный бизнес-проект, который будет востребован в Minsk World. На сегодня инвестиции в недвижимость – один из самых безопасных способов сохранить и преумножить свои финансы.

Большой выбор помещений коммерческой направленности в Minsk World
Большой выбор помещений коммерческой направленности в Minsk World

Подобрать объект, который позволит Вам расширить существующий или начать новый бизнес помогут в Отделе продаж коммерческой недвижимости. Коммерческая недвижимость в Minsk World возводится одновременно с жилыми кварталами, и уже сейчас на этапе строительства возможно ее приобретение. Тренд современного градостроения – близкое соседство помещений коммерческого использования и жилого фонда. Этот принцип успешно внедряется во всём мире, реализуется он и в комплексе Minsk World. Поэтому вести свой бизнес в таком месте удобно, выгодно и престижно.

Удобные подъездные пути и транспортные развязки
Удобные подъездные пути и транспортные развязки

К слову, средний срок окупаемости коммерческой недвижимости составляет 8-10 лет.

Выбор предлагаемой коммерческой недвижимости в комплексе достаточно широкий - Вы можете подобрать помещения как в отдельно строящихся объектах, так и на первых этажах жилых домов.

Чтобы выбрать и купить коммерческую недвижимость в многофункциональном комплексе Minsk World, обращайтесь в Отдел продаж коммерческой недвижимости по телефону 7675. Городские телефоны для связи: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Также ждем вас в офисах продаж в Минске рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (БЦ Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. П. Мстиславца, 11 (ТРЦ Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Коммерческая недвижимость в многофункциональном комплексе Minsk World — Ваша выгодная инвестиция!

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