Компания "Флекс-н-ролл ПРО", резидент "Великого камня", прошла международный аудит SMETA

Компания "Флекс-н-ролл ПРО", резидент Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень", продолжает активно развиваться и расти, работая над новыми инновационными проектами.

Одно из направлений "Флекс-н-ролл ПРО" – печать и разработка инновационных этикеток с технологией дополненной реальности (AR).

Уникальность этого продукта – в мобильности и легкости смены информации и возможности дополнить этикетку или упаковку любыми видами информирования – от видеороликов до анимированных персонажей, которые могут разговаривать с покупателем. С помощью такой "живой" этикетки покупатель узнает состав продукта, его пользу, рецепты приготовления. Маркетологам такой подход позволит по-новому взглянуть на возможности этикетки, которая способна продавать сама.

Компания "Флекс-н-ролл ПРО" – это высокооснащенное производство для разработки и печати сложной этикетки, где очень важен индивидуальный подход к каждому заказу.

Но прежде всего компания – это люди, которые в ней работают. Обеспечение их безопасности, создание рабочего комфорта, мотивирование на достижение наилучших результатов – залог плодотворной долговременной работы.

Недавно компания успешно прошла социальный аудит SMETA (Sedex Member Ethical Audit) в интересах The Walt Disney Company, в ходе которого проводилась оценка соответствия предприятия установленным требованиям по четырем основным сферам: охрана труда и производственная безопасность, окружающая среда, условия труда и деловая репутация поставщика. Данный аудит еще раз подтвердил, что "Флекс-н-Ролл ПРО" создала необходимые условия для комфортной работы, нацелена на уменьшение негативного влияния деятельности на окружающую среду, своевременно выполняет обязательства в цепочке поставок.

Отдельно были отмечены подходы к менеджменту, непрерывному обучению сотрудников, отсутствие дискриминации по какому-либо признаку и высокие стандарты оснащения рабочих мест.

Результаты социального аудита можно найти на официальном сайте Sedex, они признаются всеми участниками программы AIM-PROGRESS.

С момента проведения аудита наша компания получила право печатать этикетки с персонажами Walt Disney и даже "оживлять" этих героев в дополненной реальности.

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